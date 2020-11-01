- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة مملكة بوتان تتزوج والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزوجت الأميرة يوفيلما تشودن وانجتشوك، أميرة مملكة بوتان الصغيرة، الواقعة على جبال الهيمالايا. وأعلنت العائلة المالكة أن الأميرة (27 عاماً) تزوجت من داشو ثينلاي نوربو، وهو أكبر منها بعام واحد، في حفل أقيم يوم الخميس الماضي في القصر الملكي الرئيس.
والعروس هي الأخت غير الشقيقة للملك الحالي جيجمي خيسار نامجيل وانجتشوك، في حين أن زوجها هو الأخ الأصغر للملكة الحالية جيتسون بيما.
ودرست الأميرة يوفيلما تشودين وانجتشوك علم الاجتماع في الولايات المتحدة. كما أنها رئيسة اللجنة البارالمبية في بوتان. ودرس زوجها في الهند، وتدرّب كطيار، ويعمل في شركة الطيران البوتانية «دراك إير».
يذكر أن عائلة وانجتشوك تحكم بوتان منذ أكثر من 100 عام، وتحظى باحترام كبير في الدولة الحبيسة بين الهند والصين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أميرة مملكة بوتان تتزوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.