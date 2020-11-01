الامارات | «إلى أين تذهبين يا عايدة» يفوز بنجمة الجونة الذهبية

شكرا لقرائتكم خبر عن «إلى أين تذهبين يا عايدة» يفوز بنجمة الجونة الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فيلم «إلى أين تذهبين يا عايدة» للمخرجة جاسميلا زبانيتش، من البوسنة والهرسك، بجائزة «النجمة الذهبية» لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، التي اختتمت أول من أمس، في المنتجع السياحي المطل على البحر الأحمر.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1995، حيث تعمل عايدة مترجمة للأمم المتحدة في مدينتها الصغيرة سربرنيتشا، عندما يحتلها الصرب فيهرع الآلاف للاحتماء بمعسكر بعثة المنظمة الدولية، من بينهم عائلتها.

وفي المسابقة ذاتها فاز فيلم «حكايات سيئة» للأخوين الإيطاليين داميانو وفابيو دينوسينزو، بالنجمة الفضية، فيما ذهبت النجمة البرونزية لفيلم «احتضار» للمخرج هلال بيداروف من أذربيجان.

وحصل فيلم «الرجل الذي باع ظهره» للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، على جائزة أفضل فيلم روائي عربي، كما نوّهت لجنة تحكيم المسابقة بفيلم «واحة» للمخرج إيفان إيكيتش من صربيا.

وحصدت جائزة أفضل ممثلة الصربية ياسنا دوريسيتش، عن دورها في فيلم «إلى أين تذهبين يا عايدة»، وفاز الفنان الفلسطيني علي سليمان، بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «200 متر».

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فاز بالنجمة الذهبية الفيلم الجنوب إفريقي «أيام أكلة لحوم البشر» إخراج تيبوهو إدكينز، وذهبت النجمة الفضية للفيلم الكيني «سوفتي» إخراج سام سوكو، وحصل الفيلم الإيطالي «صائدو الكمأ» للمخرجين مايكل دويك وجريجوري كيرشاو، على النجمة البرونزية.

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وفاز فيلم «جزائرهم» للمخرجة الجزائرية الفرنسية من أصل فلسطيني لينا سويلم، بجائزة أفضل فيلم وثائقي عربي.

أما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، فاز فيلم «أن أصبح أمي» للإيطالية جاسمين ترينكا، بالنجمة الذهبية، فيما حصد فيلم «حدود الأزرق» للصربي إيفان ميلوسافليفيتش، النجمة الفضية، وذهبت النجمة البرونزية لفيلم «أقمشة بيضاء» من إخراج مولي كين من فرنسا.

ومنحت لجنة التحكيم فيلم «ستاشر: أخشى أن أنسى وجهك» للمخرج المصري سامح علاء، جائزة أفضل فيلم عربي بالمسابقة.

وبناءً على التصويت المباشر بعد كل عرض حصل الفيلم الفلسطيني «200 متر» للمخرج أمين نايفة، والمنتجة مي عودة، على جائزة الجمهور، التي تقدم سنوياً تحت شعار «سينما من أجل الإنسانية»، كما حصل الفيلم على جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما «فيبريسي».

• الصربية ياسنا دوريسيتش أفضل ممثلة عن دورها في «إلى أين تذهبين يا عايدة».

• الفلسطيني علي سليمان حصد جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «200 متر».

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