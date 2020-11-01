الامارات | «الشارقة الثقافية» تطل بعدد جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الثقافية» تطل بعدد جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عن دائرة الثقافة بالشارقة، صدر العدد 49 من مجلة «الشارقة الثقافية»، التي تضم باقة من الموضوعات ومجموعة من المقالات والإبداعات.

وكتب مدير تحرير المجلة، نواف يونس، في مقالته التي حملت عنوان «أوراق من الذاكرة.. رسائل بلا عنوان»: «إن التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة لم تقدر على تعويضنا عن تلك اللحظات المفعمة بالترقب والانتظار والفرح، التي كانت تحملها تلك الرسائل البريدية، وباتت من ذكريات الماضي الجميلة، ونحنّ إليها بشوق، حيث كانت بمثابة صندوق الأسرار لمشاعرنا وعواطفنا وأفكارنا، كما كانت تمنحنا كثيراً من لحظات الدفء والبراءة والصدق».

ويفرد العدد مساحة للقصص القصيرة والترجمات لمجموعة من المبدعين، علاوة على الأبواب الثابتة التي تطل بقضايا متجددة.

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