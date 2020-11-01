الامارات | «القرية العالمية» تقطع الخطوة الأولى في مسيرة الـ25 رقماً قياسياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «القرية العالمية» تقطع الخطوة الأولى في مسيرة الـ25 رقماً قياسياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت القرية العالمية، في دبي، اعتزامها تحقيق 25 رقماً قياسياً، في «غينيس» للأرقام القياسية، احتفالاً باليوبيل الفضي للوجهة الترفيهية العائلية، خلال موسمها الجديد الذي انطلق أخيراً.

وسجلت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، الليلة قبل الماضية، الرقم القياسي الأول بهذا الموسم، بتنظيمها أكبر عدد من مقاطع الفيديو، ضمن فيديو موسيقي متنوع، خلال أكبر حفل افتراضي لموسيقى الروك، قدمته فرقة «روكن 1000»، وجمع ما يقارب الـ2500 موسيقي ومغن، من أكثر من 82 دولة حول العالم، ووفر تجربة استثنائية للحضور، وكذلك المشاهدين الذين تابعوا الحفل على «يوتيوب».

وحول النجاح، الذي حققه الحفل العالمي، قالت المدير التنفيذي للتسويق والفعاليات لدى القرية العالمية، جاكي اللنبي: «من الرائع أن نسجل رقماً قياسياً جديداً في (غينيس) للأرقام القياسية، إذ يعد الحفل الخطوة الأولى في مسيرتنا لهذا الموسم، التي تمتد 25 أسبوعاً، مع تسجيل 25 رقماً قياسياً، كجزء من احتفالاتنا باليوبيل الفضي للقرية العالمية هذا الموسم».

وأضافت: «شهد الحفل الموسيقي، لافتتاح موسمنا الجديد، إقبالاً واسع النطاق على المستوى العالمي، في مشهد استثنائي جمع الثقافات والحضارات عبر الموسيقى، تعبيراً عن التسامح والتعايش بين مختلف الجنسيات والخلفيات الاجتماعية، وسعداء بانطلاق موسمنا مع الملايين من الجماهير حول العالم».

وبث الحفل على الشاشات الضخمة بالمسرح الرئيس في القرية العالمية، وعبر منصة القرية العالمية على «يوتيوب»، وتابعه معجبون من شتّى قارات العالم.

Advertisements

وتميّز العرض المقدم عبر الشاشات بالكثير من الدقة العالية في تجانس موسيقى العازفين، مع وجود فقرات يركز فيها لثوانٍ معدودة على العزف الانفرادي لمشاركين في الحفل، خصوصاً على آلة الغيتار.

من جهته، قال مؤسس ومدير فرقة «روكن 1000»، فابيو زافاجنيني، في كلمة مصورة عرضت على شاشة المسرح الرئيس بالقرية العالمية: «سعداء بتقديم الحفل الضخم بالمشاركة مع آلاف الفنانين حول العالم، وفخورون بمشاركتنا في احتفالات اليوبيل الفضي للقرية، فهذه تجربة ستبقى في بالنا، ونتطلع لزيارة الوجهة في القريب العاجل».

وعلى المسرح الرئيس، قدم عرض لفرقة البوب الشهيرة now united، إذ حضر 12 من أعضاء الفرقة من 12 دولة، لإحياء الحفل، بمشاركة الفنانة نور (من لبنان)، التي انضمت، أخيراً، للفرقة. وتميّز الحفل بمراعاته التامة للإجراءات الاحترازية، إذ ثبتت مقاعد في الباحة المقابلة للمسرح الرئيس بالقرية العالمية، ووضعت المقاعد بشكل يراعي التباعد الاجتماعي، وتحديد عدد الحضور الذين يمكنهم التجمع في هذه المساحة، مع الالتزام بارتداء الكمامات، مع وجود المعقمات في كل أرجاء القرية العالمية.

مشهد استثنائي جمع الثقافات والحضارات عبر الموسيقى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news