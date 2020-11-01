الامارات | رحيل قائد الأوركسترا الروسي بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل قائد الأوركسترا الروسي بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي قائد الأوركسترا الروسي، ألكسندر فيديرنيكوف، الذي قاد خصوصاً على مدى ثماني سنوات، مسرح بولشوي، الشهير في موسكو، عن 56 عاماً، جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن، أول من أمس، المسرح الملكي الدنماركي، الذي كان فيديرنيكوف يقود الأوركسترا التابعة له. وأشار المسرح الدنماركي إلى أن فيديرنيكوف توفي في موسكو، حيث كان يقيم، أخيراً، إثر مضاعفات مرتبطة بـ«كوفيد-19». وشغل فيديرنيكوف، بين عامي 2001 و2009، منصب المدير الموسيقي، وقائد الأوركسترا في مسرح بولشوي بموسكو، قبل الالتحاق بالأوركسترا السيمفونية في أودينسه الدنماركية.

وفي 2018، أصبح فيديرنيكوف قائد الأوركسترا الملكية الدنماركية، والمدير الموسيقي والقائد الرئيس في مسرح ميخايلوفسكي بسان بطرسبورغ، وهي مهمات بقي يشغلها حتى مماته. وخلال مسيرته، أخرج ألكسندر فيديرنيكوف، أيضاً، عرض باليه «بحيرة البجع» في دار الأوبرا بباريس عام 2004.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news