بعد وفاة معلمة في الطابور.. أسباب وأعراض السكتة القلبية بينها التضخم

صحة

توفيت إحدى معلمات مدرسة عمر ابن الخطاب الابتدائية بقرية أويش الحجر مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، إثر إصابتها بسكتة قلبية أثناء حضورها طابور الصباح.

وهناك بعض الأسباب لحدوث السكتات القلبية المفاجئة

ومن ضمن أسباب السكتات القلبية المفاجئة كما ذكرها موقع "Mayo Clinic" الآتي:

- وجود مشكلة في نظم القلب

يُعدُّ السبب الأساسي لتوقُّف القلب المفاجئ وجود مشكلة في نظم القلب الناتج عن مشكلة في النظام الكهربي القلبي.

- النبضات الكهربائية السريعة

يعد أكثر الأنواع شيوعًا من خلل النُّظم القلبية المؤدية لتوقُّف القلب هي اضطراب نُظم الغرفة القلبية السُّفلية للقلب، وتتسبَّب النبضات الكهربائية السريعة غير المنتظمة في ارتجاف البطينين هدرًا، بدلًا من ضخِّ الدم.

- تضخُّم القلب (اعتلال عضلة القلب)

يحدث هذا في المقام الأول عندما تتمدد الجدران العضلية للقلب وتتضخم أو يزداد سُمْكها، فتكون عضلة القلب غير طبيعية؛ وهي حالة تؤدي في أغلب الأحيان إلى اضطراب نظم القلب.

أعراض السكتات القلبية المفاجئة

الانهيار المفاجئ.

توقف النبض.

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توقف التنفس.

فقدان الوعي.

أحيانًا تسبق العلامات والأعراض الأخرى توقُّف القلب المفاجئ، قد تتضمن:

شعور بعدم الراحة في الصدر.

ضيق النفس.

الضَّعف.

الخفقان.

طرق الوقاية

يمكن تقليل احتمالية التعرض لتوقف القلب المفاجئ بالخضوع للفحص الدوري وفحوصات القلب بحثًا عن أي مشكلة فيه، واتباع نظام حياة صحي للقلب.