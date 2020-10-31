"أمهات مصر" عن ضوابط العلاقة مع المدارس الخاصة: هتخليهم يبيعوا ويشتروا فينا

ماما

أجري اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، برئاسة عبير أحمد، استطلاع رأي لمعرفة آراء ومقترحات أولياء الأمور من الأمهات على الكتاب الدوري الذي أصدره وزير التربية والتعليم للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور.

وجاءت نتيجة الاستطلاع الذي أجري على صفحة الاتحاد، عبر "فيس بوك"، أن أغلبية أولياء الأمور يرون أن الكتاب الدوري يصب في مصلحة المدارس الخاصة على حساب الطالب وأولياء الأمور.

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وتفاعل أولياء الأمور على الاستطلاع في صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وصفحة إئتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، حيث قالت ولية أمر: "في صالح المدارس الخاصة طبعا هيبيعوا ويشتروا فينا وكدة أولادنا مش هتبقي على قوة المدرسة وأصحاب المدارس هيستقووا بالقرار ده".

وأضافت ولية أمر أخرى: "طبعا في صالح المدارس الخاصة، هو كده بيسلم أولياء الأمور لأصحاب المدارس كان من الأولى أن يتم تقسيم المصروفات على أكثر من قسط مراعاة للظروف اللي الناس بتمر بيها وزي ما هما بيضمنوا حقهم إحنا كمان كان المفروض يعوضونا عن الترم اللي إحنا دفعنا مصاريفه وما أخدناش فيه حاجة العام الدراسي الماضي".

وذكرت ولية أمر أخرى: "طبعا في صالح المدارس الخاصة، كان الأفضل مراقبة المصاريف التعليمية ومقارنتها بما يتم تقديمه لوزارة التربية والتعليم، كان ممكن خروج رسوم الكتب الهاي ليفيل وشرائها بواسطه ولي الأمر، التقسيط علي 4 أقساط متساوية وليس دفع أكثر من 70% قسط أول فقط في ظلم وتعسف وحجب كتب في حلول كتيرة".

واقترحت ولية أمر، أن يقوم أصحاب المدارس الخاصة بإمهال ولي الأمر فترة للسداد دون اتخاذ أي إجراء لو تعهد بالدفع في فترة معينة يكون ملزم بها، موضحه أن الميزة في الكتاب الدوري هي أن المتعثر يستطيع التحويل لمدارس حكومية لأن التحويل من خاص إلى حكومى لا يكون سهلا لأنهم آخر فئه فى أولوية التحويل وهذا يعطى ولى الأمر غير القادر فرصة التحويل دون صعوبات، بحسب قولها.