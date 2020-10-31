فيديو وصور.. معجبة تبكي فرحا بعد رؤية دينا الشربيني في الجونة

علاقات و مجتمع

تداول رواد موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنانة دينا الشربيني مع إحدى المعجبات خلال الـ"أفتر بارتي" للنجم عمرو دياب، التي أقيمت عقب حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وتضمن مقطع الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته دقيقة الواحدة، ظهور فتاة خلال بكائها فرحا عند رؤية "الشربيني" قائلة لها: "أنا بحبك جدا"، وسط محاولات الفنانة تهدئتها ومسح دموعها.

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وظهرت "الشربيني" بتسريحة شعر "آلا جرسون" تجمع بين الأصفر والأسود، مع فستان أبيض قصير ولامع، والذي تميز بأنه غير منقوش وبدون أكمام.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، وسط آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "دينا الشربيني إنسانة بجد، كان ممكن تتكبر عليها وتمشي"، و"أنا حبيت دينا أكتر بسبب المشهد ده"، و"دينا حبيبة الملايين".

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ختام مهرجان الجونة

واختتمت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الجمعة، وقدم الفنان عمرو دياب حفلته على هامش الختام، وسط حضور فني كبير.

وقدم الهضبة لأول مرة خلال الحفل أغنية "الجو جميل".

وحرص عدد من النجوم على حضور مهرجان الجونة السينمائي، أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

واختتم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي بدأت فعالياته يوم الجمعة قبل الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وتوافد عدد من النجوم والفنانين على الريد كاربت الخاص بحفل ختام فعاليات المهرجان، وكان من أول الحضور المخرج أمير رمسيس والمنتجة مريان خوري، كما حضر على الريد كاربت المخرج السوداني أمجد أبو العلا والكاتبة النمساوية سونيا.