محضرتش المهرجان.. دينا الشربيني بـ"نيو لوك" في حفل عمرو دياب بالجونة

لايف ستايل

فاجأت الفنانة دينا الشربيني جمهورها، بعدم المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بالرغم من وجودها بالغردقة، إلا أنها ظهرت في "أفتر بارتي" للنجم عمرو دياب، التي أقيمت عقب حفل ختام المهرجان.

وظهرت "الشربيني" بتسريحة شعر "آلا جرسون" تجمع بين الأصفر والأسود، مع فستان أبيض قصير ولامع، والذي تميز بأنه غير منقوش وبدون أكمام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المواد المصورة، وسط آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "ملكة جمال"، و"أحلى دينا الشربيني"، و"مين ميحبش دينا وجمال دينا.. يا بختك يا عمرو"، و"واضح فعلا إن الحب بيحلي.. أجمل دينا".

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ختام مهرجان الجونة

واختتمت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الجمعة، وقدم الفنان عمرو دياب حفلته على هامش الختام، وسط حضور فني كبير.

وقدم الهضبة لأول مرة خلال الحفل أغنية "الجو جميل".

وحرص عدد من النجوم على حضور مهرجان الجونة السينمائي، أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

واختتم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي بدأت فعالياته يوم الجمعة قبل الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وتوافد عدد من النجوم والفنانين على الريد كاربت الخاص بحفل ختام فعاليات المهرجان، وكان من أول الحضور المخرج أمير رمسيس والمنتجة مريان خوري، كما حضر على الريد كاربت المخرج السوداني أمجد أبو العلا والكاتبة النمساوية سونيا.