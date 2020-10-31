"بنت الأصول".. زوجة مؤمن زكريا عكازه "جوة وبرة الملعب" (صور)

علاقات و مجتمع

تسانده بأناملها الناعمة، كأنها عكازه الذي يستعين به على المرض الذي أوهن جسده الرياضي، ليجلسا سويا في إستاذ الأهلي، قبل احتفالية تسلم الأهلي درع الدوري رقم 42 في تاريخه، ليضع يده على كتفها حتى يتمكن من نزول السلم لمغادرة الملعب، في مشهد لفت أنظار جماهير "القلعة الحمراء" المتشوقة لعودة مؤمن زكريا من جديد إلى المستطيل الأخضر، لإمتاع عشاق الكرة بمهاراته.

"بنت الأصول"، و"في الابتلاء بيبان معادن الناس، ومرات مؤمن زكريا طلعت زوجة صالحة بجد"، و"مرات مؤمن محتاج يتعملها تمثال".. تلك هى أبرز تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مساندة زوجة لاعب النادي الأهلي لـ"حب حياتها".

ويرصد "هُن" عدة صور تسرد مشوار مؤمن زكريا مع نصفه الحلو، من الخطوبة للإنجاب وحتى الإجهاض.

جمعتهما قصة حُب منذ عدة سنوات، رُبما قبل انتقاله لصفوف النادي الأهلي المصري، تكللت فيما بعد بإعلان خطوبتهما، في أغسطس 2015.

بإطلالتها البسيطة، وبنفس طريقة تشجيعه وقت إحراز الهدف، ظهر نصف مؤمن زكريا الحلو "ريهام"، بحفل خطبتهما البسيطة التي اقتصرت على الأهل والأقارب.

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وبعد عامين من إعلان الخطبة، قرر "زكريا" عقد قرانه على الأخيرة في 2017، بحضور الأقارب وبعض اللاعبين، بالإضافة للجهاز الفني لمنتخب مصر حينها بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

من التنزه إلى المناسبات الرسمية والعائلية، وأداء مناسك العُمرة، يحرص اللاعب، على اصطحاب زوجته معه باستمرار، ونشر صورهما سويًا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في محاولات منه لتوثيق تلك اللحظات الخالدة بذهنه، ومشاركتها مع متابعيه.

وفي فبراير 2020، حرص مؤمن زكريا، على مواساة زوجته، التي فيما يبدو أن جنينها تعرض لإجهاض، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب زكريا في تغريدته عبر حسابه الرسمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: "حبيبتى ألف سلامة عليكي قدر الله ما شاء فعل إن شاء الله ربنا يعوضنا بمولود جديد ويباركلنا في مالك، الحمد لله".