أسوأ 9 أطعمة تضر جسمك دون أن تدري.. احذر تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كما أن هناك العديد من أنواع الأطعمة والمشروبات مهمة للغاية لجسم، هناك أيضا بعض الأنواع التي تعد الأسوأ لما لها خطورة على صحة الإنسان، والتي قد تتناولها دون معرفة كاملة بمدى ضررها، وفي التقرير نذكر لكم تلك الأطعمة وفقا لموقع "eatthis".

1- رقائق البطاطس:

تضيف الكثير من الصوديوم إلى الجسم أكثر من المشروبات السكرية واللحوم المصنعة واللحوم الحمراء والأطعمة الأخرى، والتي تمتص المياه وتزيد نسبة الأملاح بالجسم وتسبب بعض الأمراض.

2- الدجاج المقلي:

قلي الدجاج في الزيت، يؤدي إلى تحويل البروتين المغذي إلى واحدة من أكثر الوجبات غير الصحية، فضلا عن أنه يمتص الكثير من الدهون، ما يعزز محتوى السعرات الحرارية في الوجبة.

والأسوأ من ذلك، أن قلي الأطعمة عند درجة حرارة عالية بالزيوت النباتية (مثل زيت زيت الذرة) أو زيوت البذور (مثل السمسم أو بذور العنب) تشكل دهون متحولة، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسمنة، كما أن الدهون المشبعة الموجودة في الدجاج ترفع الكوليسترول الضار LDL، والذي يساهم في تكوين طبقة البلاك في الشرايين، ما يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

3- الدونتس:

يتكون من الدقيق الأبيض والسكر والسمن النباتي وبعد ذلك يتم قليها جيدا، وهذا يعني أن الكعك يحتوي أيضا على دهون متحولة، وهي أسوأ أنواع الدهون التي تزيد من نسبة الكوليسترول الضار وتخفض نسبة الكوليسترول الجيد.

4- اللحوم الباردة:

تحتوي اللحوم الباردة المعالجة على مادة حافظة تسمى نترات الصوديوم والتي قد تسبب التهابا مزمنا في الشرايين، ما يؤدي إلى تصلب الشرايين وتضيق الشرايين.

5- البطاطس المقلية بالجبنة:

تحتوي صلصات الجبن التي يتم شراؤها في المتجر على الصوديوم، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على ما يقرب من 10٪ من الدهون.

6- الحساء المعلب:

حتى تلك الحساء التي تحتوي على كمية وفيرة من الفاصوليا والخضروات يمكن أن تكون شديدة الملوحة، ما يجعلها ضارة لصحة القلب.

7- مبيض القهوة:

تصنع مبيضات القهوة التي تدوم إلى الأبد عادة من زيوت مهدرجة جزئيا، بالإضافة إلى محتواها من الدهون المتحولة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية عن طريق رفع الكوليسترول الضار (LDL).

8- الهوت دوج:

مصنوع من قطع اللحم البقري التي تشكل اللحم المفروم وشرائح اللحم وما إلى ذلك، وممزوج بالنترات لمساعدة بروتينات اللحوم على الترابط معا، بالإضافة إلى أن الهوت دوج من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والصوديوم والعديد منها يحتوي على النترات، وهي مادة حافظة مرتبطة بالسرطان، وفقا للمعهد الوطني للسرطان.

9- البرجر:

ترتبط الدهون المشبعة الموجودة بالبرجر برفع الكوليسترول السيئ لدينا، ما قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى محتواه من الصوديوم.