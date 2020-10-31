أمراض يمكن اكتشافها من العين.. اعرفها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

العين مرآة الجسد حيث يمكن من خلالها الكشف عن العديد من المشاكل الصحية، لأنها تعكس في كثير من الأحيان الحالة الصحية للجسم، كما أوضح موقع "yoursightmatters".

1- داء السكري:

يؤثر داء السكري على الشعيرات الدموية الصغيرة في شبكية العين، قد تسرب هذه الأوعية الدموية الدم أو سائل مصفر، وقد يتم اكتشاف ذلك في فحص العين، إذا لاحظ طبيب العيون هذا الشرط، فقد يكون لديك حالة تسمى اعتلال الشبكية السكري.

2- ارتفاع ضغط الدم:

قد تظهر الأوعية الدموية في العين على هيئة انحناءات أو دموع، وقد يكون هذا مؤشرا على ارتفاع ضغط الدم.

3- اضطرابات المناعة الذاتية:

إذا كانت العين ملتهبة، فربما تكون علامة على مرض الذئبة أو اضطراب مناعي ذاتي آخر.

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4- ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم:

يكون للقرنية حلقة صفراء حولها يمكن أن تكون علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول، بالإضافة إلى أنه قد يكون هناك أيضا لويحات في الأوعية الدموية في شبكية العين يمكن أن تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول.

5- مرض الغدة الدرقية:

إحدى العلامات المنبهة لمرض الغدة الدرقية هي انتفاخ العينين، أو بروز كرة العين، تعرف هذه الحالة أيضا باسم مرض جريفز.

6 -السرطان:

إذا لاحظ طبيب العيون أن بنية العين غير عادية، يمكن أن يتطور الورم الميلاني العيني في الخلايا التي تصبغ في العين، حيث يمكن أن يساعد فحص العين أيضا في الكشف عن سرطان الجلد، يمكن أن يظهر سرطان الخلايا القاعدية على الجفن ويمكن أن ينتشر حتى الدماغ من خلال العين.

7-الأورام:

قد يشير تدلي الجفن إلى ورم في الرقبة أو تمدد الأوعية الدموية.