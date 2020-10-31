كيف يؤثر القلق على صحة الجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: الشعور بالقلق من الأمور الطبيعية التي يتعرض لها الكثير من وقت لآخر، ولكن عندما يتحول لحالة مزمنة، فقد يعيق الفرد عن قدرته على ممارسة حياته بشكل طبيعي، لما يسببه من تغيرات سلوكية، إلى جانب العديد من الأضرار العضوية. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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