"الزواج في سن الجامعة".. فقرة خاصة في "الستات ميعرفوش يكدبوا"

علاقات و مجتمع

خصص برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" إحدى فقراته لمناقشة الزواج في فترة الجامعة، متسائلا عن مدى صحة القرار أم هي رحلة معاناة في سن مبكر، عبر استضافة 4 سيدات.

وقالت آية سعدون، إن الزواج في سن مبكر خلال مرحلة الدراسة الجامعية، تعاني أغلب السيدات خلاله من سوء اختيار، حيث إن الفتاة لم تكن نضجت بعد ولا تعي ما تريده مستقبلا: "البنت مش بتبقى عارفة هي عايزة تعمل إيه في حياتها".

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فيما قالت إحدى السيدات خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه كلا من الإعلامية سهير جودة ومني عبدالغني، والمذاع على فضائية "CBC"، إن الأجيال قديما كانت تختار لبناتها من سيتزوجونه، فيما يختلف الجيل الجديد عن الجيل القديم جمله وتفصيلا، موضحه أنها تزوجت كزواج صالونات وذلك لأن هذا هو ماكان متاحا في فترة شبابها: "مكانش فيه مجالات، والعائلات كانت عارفة بعضها والمعرفة حصلت عن طريق كدة، ودلوقتي مختلف تماما وممكن البنت تجيب شاب عرفته في الشغل أو مكان ما وتيجي بيه لأهلها".

وأكدت هدير، إحدى الفتيات المتزوجات حديثا أنها تزوجت في عمر الـ18 عام أنها تعرفت على زوجها في المملكة العربية السعودية وكان صديق ابن عمها، وبعدما نجحت في امتحانات الثانوية العامة طلب التقدم لها: "أنا مكملتش 10 شهور، وكان فيه مشاعر وحصلت كذا موقف في فترة الخطوبة، وكنا بنعمل عمرة والزواج حدث صدفة".