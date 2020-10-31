لاعبة وادي دجلة عن إرضاع ابنتها بالملعب: أخدولي صورة حلوة واتكلموا عني وحش

علاقات و مجتمع

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قالت نورا سيف، لاعبة فريق وادي دجلة للكرة النسائية، إن ماقامت به مع ابنتها خلال خضوعها للتمرين من إطعامها كان شيئا طبيعيا لا يستحق التنمر الذي لاقته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت "سيف"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنها لم تترك ابنتها قط أثناء التمرين أو غيره، ولا تتركها لوالدها لأنها مازالت طفلة صغيرة: "بعمل معاها اللي شوفته من أهلي"، موضحة أن زوجها دائم التشجيع لها والمساندة لها في مجالها الرياضي، وتسعى دائما أن تكون ابنتها أفضل شخص في الحياة.

وأكدت أن كابتن الفريق والنادي ردّا بدلا عنها على التعليقات المسيئة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "خدولي صورة كويسة جدا واتكلموا عليا بشكل وحش".