مصطفى خاطر يحتفل بمولوده الأول وأشرف زكي مهنئا: "يتربى في عزك"

علاقات و مجتمع

احتفل الفنان مصطفى خاطر بعقيقة مولوده الأول "علي"، بعد أيام من ولادته، وحرص نجوم الفن على تهنئته.

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ونشر الفنان أشرف زكي صورا له مع خاطر، وعلق عليها قائلا: ألف مبروك أخوي وصديقي مصطفى خاضر على المولود السعيد علي يا أبو علي يتربى في عزك".

وشارك الفنان مصطفى خاطر، مؤخرا عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو من حفل زفاف شقيقته إسراء، على شقيق الفنان مصطفى بسيط نجم مسرح مصر، أثناء عقد القران.

أرفق الفنان تعليقًا على مقطع الفيديو الذي شاركه مهنئًا شقيقتة، قائلًا "ألف مبروك لاختي الصغيرة بنتي حبيبتي إسراء وأخويا وحبيبي أحمد بسيط بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير".

حفل زفاف شقيقة مصطفى خاطر

وفي حفل ضخم داخل أحد الفنادق في مدينة السادس من أكتوبر، ضم نجوم مسرح مصر، احتفالًا بزفاف "إسراء"، شقيقة الفنان مصطفى خاطر، على شقيق الفنان مصطفى بسيط.