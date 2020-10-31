بـ4 فساتين.. لورديانا ترقص على "قشطة بالزبادي" (فيديو)

لايف ستايل

طرح حساب "السبكي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" أحدث المهرجانات الشعبية، للمطرب محمود الليثي "قشطة بالزبادي" بمشاركة الراقصة البرازيلية لورديانا، والذي يعد أول فيديو كليب لها، عقب ظهورها في صالون التجميل الشهير.

وظهرت الراقصة وهي تشارك المطرب الشعبي الرقص داخل ملهى ليلي، بعدة فساتين مختلفة.

وتخلت "لورديانا" عن فستانها الشهير الذي اشتهرت به، وارتدت 4 فساتين داخل المقطع، بين نقشة التايجر والأحمر، والأسود، وآخر فاتح اللون.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو، أظهر الراقصة البرازيلية وهي تشارك المطرب الشعبي محمود الليثي، بوصلة رقص جديدة، على نغمات إحدى أغانيه.

واعتمدت الراقصة على الظهور بنفس الإطلالة السابقة، مرتدية نفس الفستان الذي ظهرت به في مقطع "إخواتي" الشهير، وبنفس تسريحة الشعر الليس المنسدل.

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7 معلومات عن الراقة لورديانا

وترصد "هن" أبرز المعلومات عن الراقصة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفقرات التالية:

- راقصة أجنبية تدعى لورديانا.

- تحمل الجنسية البرازيلية، وتقيم حاليًا في مصر.

- دشنت قناة على موقع "يوتيوب" لتقديم فيديوهات خاصة بتعليم الفتيات الرقص الشرقي "مجانا"، وعرضت خلالها مجموعة دروس لتقنيات احتراف الرقص.

- كان يتابعها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أكثر من 250 ألف متابع من مختلف أنحاء العالم، قبل انتشار فيديو رقصها على مهرجان "أخواتي".

- احتلفت بتجاوز متابعيها على "إنستجرام" حاجز الربع مليون شخص، بجلسة تصوير بفستان قصير منقوش، ووصلة رقص شرقي، موجهة رسالة شكر لجمهورها باللغة الإنجليزية: "أنا سعيد للغاية ويشرفني محبتكم.. أشكر كل من يقدر عملي، وأشعر بالفخر لوجودكم معي هنا، تعليقاتكم تحفزني أن أكون أفضل كل يوم.. أحبكم جميعا".

- تشارك الرقصة في إحياء العديد من الأفراح في مصر.

- يعد السفر من هواياتها المفضلة، ومن بين الدول التي زارتها: لبنان واليونان.