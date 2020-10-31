بعد إعلان بدء تطعيم التلاميذ.. الالتهاب السحائي مرض معدي يؤدي للوفاة

صحة

يعتبر تطعيم الالتهاب السحائي من التطعيمات الهامة التي تحرص المدارس على تطعيمها للأطفال، حيث أعلنت العديد من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية عن بدء تطعيم التلاميذ في مرحلة رياض الأطفال ضد مرض الالتهاب السحائي بداية من الأسبوع الحالي، بعد الحصول على موافقة ولي الأمر.

أسباب الالتهاب السحائي

وقال الدكتور سعيد شلبي، أستاذ باطنة بالمركز القومي للبحوث لـ"هن"، إن الالتهاب السحائي ينتج لسببين إما عدوى بكترية، وتكون ذات مضاعفات خطيرة تودي بحياة الطفل، إذا لم يتم الإسراع في علاجها ويحتاج رعاية طبية شديدة، أو العدوى الفيروسية، فتكون أقل حدة وأسهل في علاجها.

وأضاف "شلبي" أن علاج الالتهاب السحائي، إذا كان سببه بكتيريا يتم عن طريق المضادات الحيوية، أما إذا كان فيروسي فيتم أخذ مضاد للفيروسات وأدوية مخفضة للعضلات، وتظهر أعراضه عن طريق ارتفاع في درجة الحرارة وتشنجات وصداع شديد.

وفيما يخص تطعيمات الالتهاب السحائي، قال: "إنه لو كان التطعيم مضبوطا ومحفوظا في الثلاجات، لا يؤثر في صحة الطفل ويعطي مناعة للحالة، ضد المرض"، مشيرًا إلى أن هذا التطعيمات لا يستطيع المواطن العادي معرفة مدى صلاحيتها، فهذا يتوقف على أمانة الطبيب.

Advertisements

وتابع أن هذه التطعيمات متوفرة في "المراكز الصحية" و"هيئة المصل واللقاح" وعند بعض الأطباء، وهما أطباء الأطفال والأمراض العصبية، وأطباء الحميات، وهما المتخصصين في التعامل مع هذا المرض، مشيرا إلى أن هذه التطعيمات أسعارها في متناول الجميع.

وأكد أن التطعيمات لا تصلح للحالات التي أصيبت بالفيروس، لأن هذه التطعيمات وقائية من المرض، ناصحا بضرورة تناول التطعيمات عن طريق طبيب مختص.

الأعراض التي تظهر على مرضى الالتهاب السحائي

أوضح الدكتور محمود البنداري، استشاري طب الأطفال، أن أكثر الأطفال المصابين بمرض الالتهاب السحائي يكونوا من أصحاب المناعة المنخفضة.

وأضاف "البنداري" أن أعراض مرض الالتهاب السحائي تتشابه إلى حد كبير مع أعراض الانفلونزا، حيث يشعر المريض بالصداع الشديد، وارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة والتشنجات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، وفي بعض الحالات النادرة يظهر طفح جلدي في أماكن متفرقة من الجسم.

وأكد استشاري طب الأطفال، أن أعراض الالتهاب السحائي تتشابه بشكل كبير مع أعراض الانفلونزا لذلك يصعب اكتشافها بسهولة، وإذا لم يتم اكتشافه سريعًا بمجرد الإصابة به يؤدى إلى الوفاة في وقت قصير.

وأشار إلى أن مرض الالتهاب السحائي يسهل انتشاره سريعًا بين الأفراد عن طريق السعال والكحة والتقبيل ومشاركة الأدوات مثل استخدام "فرش الأسنان" لأكثر من شخص، أو قيام بعض الأفراد بتناول الأطعمة والمشروبات سويًا، مشددا على خطورة ذلك لأنه يساعد في انتقال الفيروس من شخص لأخر.