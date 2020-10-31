5 أطعمة ومشروبات صحية لا تساعد في إنقاص الوزن.. بينها الشاي الأخضر

صحة

تمتلئ السوشيال ميديا ببرامج إنقاص الوزن، بدعوى أنها تجعلك تتخلص من الوزن الزائد، إلا أن هناك العديد منها لا يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية.

وتؤكد الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أنه قبل أن تخطط لتبديل الشاي الأسود بالشاي الأخضر، هناك بعض الأطعمة الصحية تمامًا ولكن لا يمكنها المساعدة في تحقيق الأهداف المتعلقة بفقدان الوزن، وتتمثل فيما يلي:

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة، وهناك أيضًا القليل من الأدلة على أنه يمكن أن يزيد من عملية التمثيل الغذائي، فعند تناوله مع نظام غذائي ينقص السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية، ولكن تناول الشاي الأخضر بمفرده له فوائد قليلة لفقدان الوزن.

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الفلفل الحار

هناك العديد من الدراسات التي تدعي أن الكابسيسين، وهو مركب موجود في الفلفل الحار يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي، لكن الكمية المستخدمة في معظم الدراسات أكثر بكثير مما يمكن أن يأكله الشخص العادي في وقت واحد، ويمكن أن يساعد تناول 1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الحار على حرق حوالي 10 سعرات حرارية، وليس بقدر ما كان البعض يعتقد.

الأطعمة الغنية بالبروتين

رغم أن البروتين يستهلك طاقة أكبر للهضم من الكربوهيدرات، إلا أنه يحتوي على سعرات حرارية أكثر من الكربوهيدرات، مما يجعل الأمر متساويًا، فعندما تستهلك البروتين، فإنك بذلك تأكل المزيد من السعرات الحرارية وتحرق المزيد من السعرات الحرارية.

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على دهون ثلاثية متوسطة السلسلة ويعتقد أنه لا يتم تخزينه جيدًا في الجسم ويسبب فقدان الدهون، لكن الدراسات تقول إن تناول الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، بدلاً من الدهون الثلاثية طويلة السلسلة لا يؤدي إلى فقدان الوزن.

خل التفاح

لخل التفاح العديد من الفوائد الصحية، ولكن لا توجد دراسة حتى الآن تثبت أنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن، إضافة إلى أنه يمكن أن يسبب أيضًا الحموضة ويؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، إذا تم تناوله دون تخفيفه.