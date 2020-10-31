عكس التريند.. إطلالات محتشمة في مهرجان الجونة أبرزهن هبة مجدي ويسرا (صور)

لايف ستايل

في الوقت الذي سعت فيه معظم الفنانات إلى ارتداء ملابس مثيرة، ومبهجة، وكاشفة، سار بعضهن عكس الترند والموجة التي أصبحت تميز مهرجان الجونة السينمائي تحديدا عن المهرجانات الأخرى، فاخترن فساتين محتشمة تليق بسنهن، أو بأجسادهن، معظمها مقفول، أو قصته لائقة دون ابتذال.

يسرا

اعتمد يسرا في معظم إطلالاتها وفساتينها على الحشمة، سواء في بداية المهرجان أو ختامه، وكذلك فاعلياته من حضور عروض خاصة وغيره.

هبة مجدي

هبة مجدي أيضا اعتمدت على الفساتين المقفولة والمحتمشة خلال ظهورها على الرد كاربت الخاص بمهرجان الجونة.

كندة علوش

فساتين كندة علوش كانت مقفولة تماما، أو مفتوحة بشكل جزئي غير مبتذلة، حيث غطت كتفيها، وصدرها ومظعم جسمها خلال فعاليات المهرجان.

ليلى علوي

أكثر من فستان وإطلالة ظهرت بها ليلى علوي معظمها كانت محتشمة تليق بجسمها، وسنها، ولم تتعرض لانتقادات.

Advertisements

فساتين متنوعة

ونوعت بعد الفنانات في فساتينها، بين المحتشمة والمفتوحة، وفيما يلي أبرز فساتين مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة التي تميزت بأنها محتشمة.

ختام مهرجان الجونة

واختتمت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الجمعة، وقدم الفنان عمرو دياب حفلته على هامش الختام، وسط حضور فني كبير.

وقدم الهضبة لأول مرة خلال الحفل أغنية "الجو جميل".

وحرص عدد من النجوم على حضور مهرجان الجونة السينمائي، أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

واختتم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي بدأت فعالياته يوم الجمعة قبل الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وتوافد عدد من النجوم والفنانين على الريد كاربت الخاص بحفل ختام فعاليات المهرجان، وكان من أول الحضور المخرج أمير رمسيس والمنتجة مريان خوري، كما حضر على الريد كاربت المخرج السوداني أمجد أبو العلا والكاتبة النمساوية سونيا.