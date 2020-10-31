"مراتي دمها خفيف بس قادرة".. أحمد فهمي يكشف أسرار من حياته

علاقات و مجتمع

كشف الفنان أحمد فهمي، خلال استضافته مع "أبلة فاهيتا"، في برنامج "في الدوبليكس" المذاع عبر فضائية "ON E"، عن تفاصيل الكثير من أسرار حياته الخاصة، وعلاقته بزوجته الفنانة الشابة هنا الزاهد.

وخلال اللقاء، وصف فهمي زوجته "هنا" بـ"القادرة"، قائلًا: "هي دمها خفيف وكل حاجة بس هي قادرة".

وعند سؤاله بـ "كان نفسك تتجوز مين؟"، جاوب فهمي ساخرًا: "معز مسعود".

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كما كشف الفنان، عن علاقات جده لوالدته النسائية المتعددة، "جدي اتجوز 17 مرة، جدتي توفت، وهو انطلق، بقينا نخش نسلم وخلاص، لما نلاقي حد قاعد معاه نسلم وخلاص منعرفش هي مين".

وبشكل ساخر، صرح فهمي، أن والدته تستغل شهرته بشكل كوميدي، قائلًا: "بتجيب الكلام بطريقة غير مباشرة، تيقى قاعدة مع حد وتكلمني، وتقولي إيه ده يا حبيبي إنت في التصوير، فاللي قدامها يسأله هو ابنك مين وبيعرف بقى".

وبسؤاله عن حب والدته للنكات غير المهذبة، قال أحمد فهمي: "لا، بس جدتي كانت بتحب النكت القبيحة، كانت ست كوميدية".

ويذكر أن الفنان أحمد فهمي، تعاقد رسميًا، مع شركة "سينرجي" على بطولة مسلسل جديد، من المحتمل عرضه في رمضان 2021.

ويفاضل فهمي حاليًا بين عدد من السيناريوهات التليفزيونية، وإن كان أقربها مسلسل بعنوان "الكابيتانو"، ومن المقرر الاستقرار على جزئية توقيت عرض المسلسل في رمضان من عدمه، وفقاً لتوقيت انتهاء فهمي من تصوير فيلمه الجديد "دماغ عالية"، الذي كان يحمل اسم "السقوط في حلم سوسن" قبل تغييره.

ويستأنف فهمي تصوير مشاهد "دماغ عالية"، داخل موقع تصوير لم يتحدد بعد، وتشاركه البطولة روبي، عمرو عبدالجليل، خالد أنور، مايان السيد وكوكبة من النجوم، من إخراج أحمد الجندي.يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مسلسل "رجالة البيت"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، ويزو وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.