بـ"البورنص".. مريهان حسين تنشر صور استعداداتها لحفل ختام "الجونة"

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة مريهان حسين، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها، أثناء استعدادها قبيل انطلاق فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، ليلة أمس.

وظهرت مريهان، خلال الصور، وهي مرتدية "بورنص" وتجلس فوق السرير داخل الغرفة الخاصة بها، ومُعلق خلفها فستان إطلالتها الأخيرة بحفل الختام.

وأرفقت الفنانة تعليقًا: "ليلة أمس، قبل الانطلاق على السجادة الحمراء"، حيث قامت بإغلاق التعليقات على الصور أمام متابعيها.

وأطلت مريهان، ليلة أمس، بفستان لامع رمادي، على هيئة "جامب سوت"، بأكمام طويلة باللونين الرمادي والأسود تشبه الذيل.

Advertisements

حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2020

وأقيم مساء أمس، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، التي بدأت يوم الجمعة الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات مهرجان الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وعُقد، أول أمس، حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وجاءت دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.