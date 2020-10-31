صحة
تسوس الأسنان، واحدة من المُشكلات الكبيرة التي تواجه العديد من الأطفال، بسبب تناولهم العديد من الحلوى والسكريات، بشكل مستمر، وإهمال تنظيفها دوريًا، الأمر الذي يؤثر بالضرر الكبير علي الأسنان وقد يصل للتسوس والخلع.
فما هي مخاطر تسوس أسنان الأطفال اللبنية وخلعها مبكراً؟
حذر محمود حشمت أخصائي الأسنان بجامعة عين شمس، من خلع ضروس وأسنان الأطفال اللبنية مُبكرًا، دون وجود أي داعٍ لما لها من مخاطر صحية تؤثر في الأسنان وتدفع هؤلاء الأطفال إلى تركيب تقويم الأسنان فيما بعد.
وأضاف "حشمت" لـ "هن" أن الكثير من الأمهات تعتقدن أن الخلع المبكر لأسنان الأطفال سيعقبه مباشرًة ظهور الأسنان الدائمة، ولكن ما لا يعلمه الكثيرين أن خلع الأسنان والضروس في غير وقته سيؤدي إلى نمو الأسنان بشكل خاطئ، ولذلك لابد عند وجود أي مشكلة في أسنان الطفل الذهاب به إلى الطبيب المختص.
طرق تجنب التسوس
ويعاني البعض من آلام مفاجئة في الأسنان بسبب التسوس، ويحدث ذلك نتيجة لأسباب عدة منها الإفراط في تناول الأطعمة الحلوة وعدم العناية الكافية بالأسنان.
وقدم موقع "health line"، مجموعة من النصائح التي تساعد على حماية الأسنان.
استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد
فهو يحمي الأسنان من فقدان المعادن الذي تتسبب به البكتيريا في الفم مع السكريات لإنتاج الأحماض، التي تؤدي بدورها إلى تآكل مينا الأسنان.
تنظيف الأسنان مرتين بفرشاة "كهربائية"
الحفاظ على نظافة الأسنان باستخدام الفرشاة الكهربائية يقي من البكتيريا السيئة، إذ أثبتت الدراسات أن فرشاة الأسنان الكهربائية تنظف الأسنان بشكل أفضل بكثير من العادية.
مراجعة طبيب الأسنان مرة على الأقل في السنة
مراجعة طبيب الأسنان بانتظام، يساعد على التخلص من مشاكل الأسنان.
تناول أطعمة صحية منخفضة السكر
الأطعمة منخفضة السكر تساعد في التخلص من تسوس الأسنان.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب يوضح سبب إعوجاج الأسنان لدى الأطفال: الخلع المبكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.