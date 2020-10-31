ميكي ماوس وبليزر أحمر.. أزياء رجالي غريبة في مهرجان الجونة (صور)

هو

شهد مهرجان الجونة في دورته الرابعة، والتي انتهت فعالياتها مساء أمس، تنوعًا كبيرًا في أزياء السيدات والرجال، وفي حين تميزت الفنانات بملابس جريئة، ظهر عدد من الجال، بأزياء غريبة، فقد توجهوا إلى الألوان الفاتحة مثل الروز في البدل، وكذلك أزياء ميكي ماوس، وبليزر بـ سوستة بديلا عن الأزرار.

ميكي ماوس

بليزر من اللون الأبيض، مليء برسومات ميكي ماوس بالأحمر والألوان، لوك فاجأ به الفنان محمد ثروت جمهوره، حيث ارتدى البليزر على آندر شيرت أسود وبنطلون جينز، وظهرت زوجته معه بلوك مماثل، حيث ارتدت حذاءً من اللون الأبيض عليه ميكي ماوس على جيبة سوداء، وبليزر أحمر.

بدلة من العصور الوسطى

ثاني "لوك" متماثل للفنان محمد ثروت وزوجته على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة في دورته الرابعة، حيث ارتدى بدلة كالملوك من العصور الوسطى، وارتدت زوجته كذلك فستان منفوش له قصات قديمة، فكانا الكابل الأبرز في المهرجان.

أبيض x أسود

في حفل ختام مهرجان الجونة، فاجأ الفنان إسلام إبراهيم جمهوره ببدلة غريبة، من اللونين الأبيض والأسود قسما البدلة إلى نصفين كل منهما بلون، كما أن الحذاء كان من اللونين الأبيض والأسود.

كتابة عربية

لوك استثنائي ظهر به عمرو عابد، والذي اختار بدلة كلاسيكية سوداء، مكتوب على أحد ياقاتها كلام باللغة العربية والخط العربي، ميزه اللون الذهبي.

Advertisements

سيرما فضية

خرج كريم قاسم عن المألوف بارتداء بليزر بدلة استثنائي، له أزرار فضية مزين بالسيرما الفضية، وإطار من نفس اللون على الأسود اللامع.

بينك وأخضر

مجموعة من الأزياء الغريبة اختارها الفنان إسلام إبراهيم لمهرجان الجونة في دورته الرابعة، أشدها غرابة هو ارتداءه، حذاء أصفر، بليزر أخضر، بنطلون بينك، على قميص مليء بتلك الألوان كلها، وقال إسلام عن هذا اللوك عبر "إنستجرام"، "أهم حاجة تكون مرتاح في اختياراتك".

أوفر سايز

ارتدى الفنان الشاب أحمد مالك في بداية مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بدلة من اللون البيج الفاتح أوفر سايز على آندر شيرت أبيض، لفتت إليه الأنظار بشدة.

بدلة حمراء

حذاء من اللون الأحمر، وبليزر بدلة من نفس اللون على بنطلون أبيض، وقميص أرزق مشجر في أبيض، هو أول لوك ظهر به الفنان إسلام إبراهيم ولفت إليه الأنظار خلال مهرجان الجونة.

يذكر أن الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي رفعت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر المهرجان الأول الذي يتحدى كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة.