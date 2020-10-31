بتصميم مشابه.. من الأجمل درة أم جينفر لوبيز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تألقت الفنانة التونسية درة اليوم في حفل ختام مهرجان الجونة بفستان أبيض مميز.

وارتدت درة فستانًا أبيض منقوشًا، برسومات أندلسية ملونة بالأسود والسيلفر، واعتمدت إكسسوارات بسيطة جدًا، اقتصرت على حلق وأسورة فقط، وتصفيفة شعر تركت فيها شعرها منسدلًا، وأمسكت بيدها كلاتش أسود.

وبتصميم مشابه، ارتدت الفنانة الأمريكية جينفر لوبيز فستان يشبه فستان درة في حفل ختام مهرجان الجونة.

تميز فستان جينفر بأنه يحتوي على درجات متعددة من اللون الأزرق ومصنوع من قماش لامع، هو من تصميم اللبناني زهير مراد.

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احتوى فستان جينفر على نفس تصميم المروحة الموجود في فستان درة ولكن يزيد فستان درة عليه بالنقوش الإسلامية الموجودة عليه، وكان ضمن مجموعة هوت كورتور ربيع وصيف 2019.

ارتدت جينفر الفستان العام الماضي في حفل فانيتي فير الخاص بجوائز الأوسكار في دورته ال 91 .

وانطلقت فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء أمس الجمعة، والذي استمر على مدار أسبوع، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتألق العديد من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار أسبوع من انطلاق المهرجان؛ بإطلالات خطفت الأضواء ما بين البسيطة والجريئة والجميلة والمثيرة والغريبة وغيرها، حتى أصبحت حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ احتلت اهتمامات الجمهور وتصدرت "التريند" يوميا.