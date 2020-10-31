دراسة تحدد معدل انتشار كورونا بين أفراد الأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشفت دراسة أمريكية، أن الأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد، يصيبون حوالي نصف أفراد أسرهم، مع احتمال إصابة البالغين أكثر بقليل من الأطفال بالفيروس.

البحث الذي أعدته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC)، هو الأحدث في محاولة لتحديد معدل انتشار المرض في المنزل، مع اختلاف الأبحاث السابقة ولكنها تشير عمومًا إلى أن البالغين هم ناشرون للفيروس بدرجة أكبر من الأطفال.

تضمن البحث الجديد الذي أجراه مركز السيطرة على الأمراض (CDC) العثور على مرضى أوليين مصابين بعدوى فيروس كورونا مؤكدة مختبريًا في ناشفيل، تينيسي ، ومارسفيلد، ويسكونسن، جميعها ولايات في أمريكا، بدءًا من أبريل 2020.

تم اختبار كل من المرضى وأفراد أسرهم عن بعد لكشف الأعراض والحصول على عينات تم جمعها ذاتيًا، والتي كانت إما مسحات أنف فقط أو مسحات أنف وعينات من اللعاب، لمدة 14 يومًا.

أبلغ ما مجموعه 191 من جهات الاتصال المنزلية المسجلة من 101 مريض مؤشّر عن عدم وجود أعراض في يوم ظهور المرض لدى المصابين.

في فترة المتابعة ، كان لدى 102 من 191 مخالطا اختبارات إيجابية لـ SARS-CoV-2، لـ "معدل الإصابة الثانوية" بنسبة 53 في المائة.

كان معدل الإصابة الثانوية عندما كان مؤشر المرضى فوق 18 عامًا 57 في المائة، وانخفض إلى 43 في المائة عندما كان المريض دون 18 عامًا.

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بشكل عام، كان هناك عدد أقل بكثير من الأطفال المرضى مقارنة بالبالغين، 20 مقارنة بـ 82، مما يجعل من الصعب تعميم النتائج على الأشخاص دون سن 18 عامًا.

فيما يتعلق بخصائص الأسرة، كان متوسط عدد الأفراد لكل غرفة نوم واحدًا فقط، وأفاد 69 بالمائة من المرضى أنهم أمضوا أربع ساعات أو أكثر في نفس الغرفة مع فرد أو أكثر من أفراد الأسرة في اليوم السابق، و 40 بالمائة في اليوم التالي لبدء المرض.

وأفاد 40 في المائة من المرضى أنهم ناموا في نفس الغرفة مع فرد واحد أو أكثر من أفراد الأسرة قبل ظهور المرض و 30 في المائة بعد ظهور المرض.

في تفسير النتائج، كتب مؤلفو البحث: "في هذه الدراسة المستقبلية المستمرة التي تتضمن متابعة منهجية ويومية، كان انتقال فيروس SARS-CoV-2 بين أفراد الأسرة أمرًا شائعًا، وكانت معدلات الإصابة الثانوية أعلى مما تم الإبلاغ عنه سابقًا".

وأضافوا: "حدث انتقال كبير سواء كان المريض المصاب بالفهرس بالغًا أو طفلًا".

ومن النتائج المهمة الأخرى للدراسة أن أقل من نصف أفراد الأسرة المصابين بعدوى مؤكدة أبلغوا عن أعراض في وقت اكتشاف العدوى لأول مرة، ولم يبلغ الكثير منهم عن أي أعراض خلال سبعة أيام من المتابعة، هذا يؤكد إمكانية انتقال جهات الاتصال الثانوية بدون أعراض.

ووجدت دراسات أخرى معدلات إصابة منزلية أقل، وقال مركز السيطرة على الأمراض إن هذا قد يكون بسبب عدم وجود متابعة كافية لتلك الدراسات، أو لأن هؤلاء المرضى معزولين في مرافق خارج منازلهم أو استخدموا أقنعة وجه أكثر صرامة.

يوصى الأشخاص الذين يعتقدون أنهم قد يكونون مصابين بـ COVID-19 بعزل أنفسهم عن الآخرين في منازلهم، بما في ذلك النوم بشكل منفصل واستخدام حمام منفصل إن أمكن، وارتداء قناع وجه، ويجب ألا يؤخر الأشخاص المعرضون للعزل حتى يتم تأكيد إصابتهم عن طريق الاختبار.