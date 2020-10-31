من أجمل كابلز في مهرجان الجونة؟.. ناقدة موضة تضع درجة من 10

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_شيماء مرسي

تصوير_ علاء أحمد

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، التي استمر على مدار أسبوع، إما لإطلالاتهما الراقية أو اللقطات الرومانسية التي تجذب الأنظار.

وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365"، أبزر إطلالات الثنائيات التي لفتت الأنظار ولاقت استحسان مصممة الأزياء وناقدة الموضة رشا أمين، إذ وضعت درجة من 10 لكل إطلالة.

بداية تؤكد "أمين" لـ"الخليج 365" إن إطلالات الأزواج الفنانين، كانت جميعها موفقة وتتميز ببعض الاختلاف والتميز، أما إطلالات النجمات فكانت كالتالي:

- عبير صبري: فستان بتصميم ضيق وإكستنشن مناسب لطولها، ولون مميز ومناسب لطولها، تستح (7/10).

- هند عبد الحليم: فستان مميز بلون يتماشى مع بشرتها، تستحق (7/10).

- هبة مجدي: فستان بتصميم مميز ورائع، وشيك وبسيط، ولونه مناسب للون بشرتها، تستحق (9/10).

- أيتن عامر: تصميم الفستان قديم ، وإطلالتها تستحق (5/10).

- علا رشدي: فستانها لونه مميز ومناسب لبشرتها، إطلالتها تستحق (5/10).

-زوجة آسر ياسين: ارتدت فستان ستان ميتاليك لونه اوكسديه، وتستحق (6/10).

- بسنت شوقي: لون الفستان أخضر مميز، وباقي الألوان مناسبة وجميلة، تستحق (6/10).

- مها الصغير: إطلالتها بأنها غير مناسبة وغير موفقة على الإطلاق، وتسحق (4/10).

- علا رشدي: تسريحة الشعر كانت غير مناسبة إطلاقا مع الفستان، وتستحق (5/10).

- زوجة محمد الشرنوبي: الفستان هادي واللون مريح، والتصميم مميز ومناسبة للجسم ولون البشرة، تستحق (7/10).

- روجينا: استايل الفستان قديم، ولونه غير مناسب مع الريد كاربت، وتستحق (6/10).

- أيتن عامر: الفستان ميتالك ومناسب لجسمها ولون بشرتها، وإطلالتها تستحق (7/10).

- كندة علوش: لون الفستان غير مناسب لبشرتها، ما جعل لونها باهت، وإطلالتها تستحق (6/10).

- زوجة أسر ياسين: تصميم الفستان غريب ولا يناسبها ولا يتلاءم مع المهرجان، لذا تستحق إطلالتها (4/10).