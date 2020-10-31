الامارات | نيللي كريم وظافر عابدين في عالم مصاصي الدماء

شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم وظافر عابدين في عالم مصاصي الدماء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت منصة شاهد VIP، عرض فيلم «خط دم»، من بطولة النجمة نيللي كريم والفنان ظافر العابدين، والذي يعد أول عمل عربي يتناول عالم مصاصي الدماء. ويدور الفيلم - الذي طرحته أمس المنصة بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الهالوين - حول الحيلة التي يبتكرها أب وأم لإنقاذ حياة أحد توأميهما بعد تعرضه لحادث أليم، ولكن هذه الخطة تعصف بالسلام الذي تعيشه الأسرة. والفيلم هو أول عمل روائي طويل للمخرج رامي ياسين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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