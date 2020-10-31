وصلة رقص لـ هالة صدقي في حفل عمرو دياب بالجونة (فيديو)

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمقطع فيديو خلال تواجدها بحفل الهضبة عمرو دياب، على هامش فعاليات حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت الفنانة في المقطع وهي ترقص على أغنيات "الهضبة"، بفستان أسود لامع، واعتمدت على الشعر المرفوع والمكياج السموكي اللامع.

أزمة هالة صدقي مع زوجها

ودخلت الفنانة هالة صدقي في أزمة مع زوجها المحامي سامح سامي، الذي زعم بأنها ليست أم أبنائه الحقيقية، قائلًا في فيديو نشره على موقع "يوتيوب": "دي بويضات واحدة أجنبية".

وردت عليه "هالة" عبر حسابها على "فيس بوك"، بأنها قدمت بلاغاً ضده ومحاميه في الاتهامات السابقة التي افتعلها بسبب حكم النفقة، قائلة: "لما أب يتخلى عن مراته وأولاده ويشهر بيهم بعد ما يسرق أرضهم ويرميهم علشان طمعه وأنانيته، ويستغلهم أسوأ استغلال ويمنعهم من السفر ويقضي على مستقبلهم الرياضي، وفِي الآخر علشان يهرب من حكم الحبس بتاع النفقة ينكر نسبهم ويرفض يطلق، منتظر الثمن".

Advertisements

وقدمت هالة صدقي 4 بلاغات للنائب العام ضد زوجها ومحاميه، والموقع الإخباري والصحفي الذين نشروا الأخبار المسئية لها.

ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة

واختتمت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الجمعة، وقدم الفنان عمرو دياب حفلته على هامش الختام، وسط حضور فني كبير.

وقدم الهضبة لأول مرة خلال الحفل أغنية "الجو جميل".

وحرص عدد من النجوم على حضور مهرجان الجونة السينمائي، أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

واختتم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي بدأت فعالياته يوم الجمعة قبل الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وتوافد عدد من النجوم والفنانين على الريد كاربت الخاص بحفل ختام فعاليات المهرجان، وكان من أول الحضور المخرج أمير رمسيس والمنتجة مريان خوري، كما حضر على الريد كاربت المخرج السوداني أمجد أبو العلا والكاتبة النمساوية سونيا.