منها هبة السيسي.. شاهد أغرب إطلالات ختام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي

تصوير_ علاء أحمد

دوما ما يسعى النجوم والنجمات على خطف الأنظار بإطلالاتهم على السجادة الحمراء في المهرجانات والمناسبات الفنية، وهو ما يجعل البعض منهم يعتمد إطلالات غريبة أو جريئة.

وفي التقرير نستعرض لكم أغرب إطلالات حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الذي انتهت فعاليته أمس، وذلك على النحو التالي.

- هبة السيسي:

ارتدت فستانا طويلا باللون البينك، دون أكمام، ومتعدد الطبقات، وشفاف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت معه كلاتش باللون الفضي ، وتركت شعرها منسدلا.

- زوجة محمد ثروت:

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ارتدت فستانا باللون الجولد، بتصميم فساتين أميرات ديزني، وقصة الأوف شولدر وأكمامه منتفخة، وهو مصنوع من الساتان ومرين بوحدات ورد من الجوبير.

- زينب غريب:

ارتدت فستانا طويلا بقصة الكب ودون أكمام، من أعلى باللون الفضي، ومن أسفل باللون الأسود، وتميز التصميم بوجود حزام عند الخصر باللون الأسود.

- ريم سامي:

ارتدت فستانا بأطوال غير متساوية وهو مكون من قطعتين الأولى عبارة عن فستان قصير مصنوع من الجوبير والقطعة الثانية من الساتان وهي عبارة عن كاب طويل، ذو قصة غريبة من الأكمام.

- حسن أبو الروس:

ارتدى حسن بدل باللون الأحمر، وأسفلها قميص باللون الأحمر، وبنطلون بنفس اللون، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.