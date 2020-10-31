من هي ملكة ريد كاربيت ختام مهرجان الجونة صاحبة الإطلالة الساحرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم

تصوير_ علاء أحمد

تنافست النجمات على الظهور بأجمل إطلالة على الريد كاربيت خلال حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي انتهت فعالياته مساء اليوم.

واستطاعت العديد من النجمات خطف الأنظار، سواء بفستان بقصة جريئة أو غريبة أو هادئة وغيرها من الإطلالات، لكن دوما ما توجد طلّة تخطف قلوب الجماهير ويلقبها نقاد الموضة بـ"ملكة السجادة الحمراء"، وتصبح صاحبة الإطلالة الساحرة، فيا تُرى من هي هذه الليلة؟

مصممة الأزياء وناقدة الموضة رشا أمين، رأت أنّ الفنانة درّة تستحق بجدارة هذا اللقب رغم ظهورها مرة واحدة فقط خلال فعاليات المهرجان، إذ أظهرت الإطلالة أناقتها وجمالها دون أي تكلّف.

درّة ارتدت فستانًا أبيض منقوشًا، برسومات أندلسية ملونة بالأسود والسيلفر، واعتمدت إكسسوارات بسيطة جدًا، اقتصرت على حلق وأسورة فقط، وتصفيفة شعر تركته منسدلًا، وأمسكت بيدها كلاتش أسود.

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وقالت "أمين" لـ"الخليج 365"، إن إطلالة درة مناسبة جدا، بداية من الفستان الملائم لقوام جسمها، واختيارها للإكسسوارات والمكياج وتصفيفة الشعر المناسبة لها.

وأشارت ناقدة الموضة، إلى أن بعض الفنانات اعتمدن في الفترة الأخيرة على الإطلالات الجريئة للفت الأنظار إليهن، دون مراعاة أي شيء ثاني، ومن ثمّ يظهرن بفساتين سيئة أو غير مناسبة.

وانطلقت فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء أمس الجمعة، والذي استمر على مدار أسبوع، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتألق العديد من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار أسبوع من انطلاق المهرجان؛ بإطلالات خطفت الأضواء ما بين البسيطة والجريئة والجميلة والمثيرة والغريبة وغيرها، حتى أصبحت حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ احتلت اهتمامات الجمهور وتصدرت "التريند" يوميا.

وأحيت حفل الختام أمس، الفنانة التونسية آمال مثلوثي، كما يشهد أغنية بعنوان "دقي يا مزيكا"، ويشارك بها عدد كبير من نجوم الفن، وبعدها فقرة حفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في فروع مسابقات المهرجان.