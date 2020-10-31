إطلالات ناعمة وأنثوية من سمية الخشاب في ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أكتوبر 2020 01:41 مساءً - تهتمُّ الممثلة المصرية سمية الخشاب بظهورها الفني بشكل كبير، وقد حازت على عدة جوائز في مصر والسعودية والبحرين ولبنان. وبالإضافة إلى تألقها الفني، تحرص سمية على التنوع في أسلوب أزيائها الأنيقة والمواكبة لخطوط الموضة والمناسبة لقوامها وعمرها وشخصيتها، ومن وحي أبرز إطلالاتها المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي في ٢٠٢٠ نلهمك عدة تنسيقات لتستعيني بها في الظهور بإطلالة لافتة.



تنسيقات الجمبسوت بأسلوب سمية الخشاب

تنسيقات الجمبسوت بأسلوب سمية الخشاب



إن كنتِ من الفتيات مُحِبَّات قطع الجمبسوت بتصميماتها المختلفة في المناسبات البسيطة، فيمكن لسمية الخشاب أن تلهمك بإطلالتها بجمبسوت من الجينز الأزرق المصمم بجيوب ناعمة مع إكسسوارات فضية وتسريحة منسدلة للشعر، أو اختيارها لجمبسوت رمادي مصمم بخطوط طولية من اللون الرمادي مع أكمام طويلة مكشوفة الأكتاف مصممة بمطاط، ومزينة بحزام أسود عريض للخصر، إلى جانب الشعر المنسدل والمكياج الزهري.

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إطلالات الفساتين الملونة من سمية الخشاب

إطلالات الفساتين الملونة من سمية الخشاب



تفضِّل سمية الخشاب اختيار الفساتين الملونة في إطلالاتها المختلفة، لذا تأنقت بفستان أصفر ميدي مصمم بخصر ضيق وأكمام طويلة مكشوفة الأكتاف، وزينت مظهرها بحذاء أزرق ذي كعب عصري وتسريحة الويفي للشعر مع المكياج السموكي، وارتدت في إطلالة أخرى فستانًا زهريًّا طويلًا مصممًا بنقوش ناعمة وفتحة جانبية من الأسفل مع تسريحة منسدلة للشعر وإكسسوارات سوداء، كما ظهرت بفستان أحمر طويل مصمم بقماش الساتان الناعم مع فتحة جانبية في الأسفل، وجملت هذه الإطلالة بتسريحة منسدلة للشعر ومرفوعة من الجزء الأمامي، وأكملت مظهرها بمكياج بني لإطلالة حيادية مبهرة.

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خيارات الفساتين السوداء المستوحاة من سمية الخشاب

خيارات الفساتين السوداء المستوحاة من سمية الخشاب



تعتمد الكثيرات من النساء على خيارات الفساتين السوداء؛ لتصميماتها الفاخرة التي تخفي عيوب الجسم، لذا أطلت سمية بفستان أسود قصير وضيق مُكمل بقماش واسع مزين باللمعة في الجزء العلوي للتصميم، مع مكياج زهري وتسريحة منسدلة للشعر، واختارت في إطلالة أخرى فستانًا أسود قصيرًا وناعمًا زينته بتسريحة الشعر الويفي والمكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر لخيار كلاسيكي مميز، ولإطلالة فاخرة في المناسبات تألقت بفستان طويل ولامع مزين بالزهور الملونة ومصمم بكم واحد طويل لزي متألق، وأكملت مظهرها بتسريحة مرفوعة مع المكياج الحيادي باللون البني.

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