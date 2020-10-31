اعتمدي موضة الزيبرا على غرار النجمات العالميات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أكتوبر 2020 01:41 مساءً - مع اقتراب موسم الشتاء تبدأ الصيحات الشتوية بالانكشاف شيئاً فشيئاً، وعلى رأسها موضة النقشات الجميلة وبالتحديد نقشة الزيبرا التي سيطرت على ذهن النجمات العالميات اللواتي ارتدينها خلال مناسباتهن المتنوعة.



نقشة الزيبرا بأشكالها الجميلة



تأتي هذه النقشة لتحتل الصدارة في عالم النقشات خصوصاً انها موضة شتوية بامتياز وتعكس دفئاً على الاطلالة. هذا وتنوعت هذه النقشة بين الكلاسيكية منها أي التي تأتي باللون الأسود والأبيض وأخرى ملونة وخصوصاً باللون الأحمر والأسود.

شارلوت غينسبورغ



نجمات تميزن بهذه النقشات



يبدو أن هذه النقشة هي محط اعجاب نجمات كثيرات من هوليوود والعالم، اذ لاحظنا عدد كبير منهن متألقات بها في مناسبات عديدة سواء أكانت مسائية خاصة أو خلال النهار. ومن أبرز من لفت نظرنا بها هي كيندل جينير Kendall Jenner وأليساندرا أمبروسيو Alessandra Ambrosio وجيسيكا وانغ Jessica Wang وهايلي بيبر Hailey Bieber وغيرهن كثر... طبعاً كل واحدة ارتدتها بأسلوبها الخاصة وعكست شخصيتها المميزة من خلالها.

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موضة برزت على منصات العروض



تبرز هذه الموضة في كل موسم على منصات عروض الأزياء وتتجدد بين حين وآخر ومن أبرز الدور الذين يسلطون الضوء على هذه الصيحة هي دار سان لوران Saint Laurent وتوم فورد Tom Ford ولويس فويتون Louis Vuitton وغيرهم كثر من الدور العالمية الذين قدموها وفقاً لهويتهم وقالبهم الخاص.

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غيلدا امبروسيو



كيف ترتدين نقشة الزيبرا بالطرق الصحيحة



ليس من السهل عملية تنسيق نقشة الزيبرا مع أزيائك وأكسسواراتك، فهي تتطلب منك جهداً وذكاء خاص، اذأ اليك الأساليب الأنجح لاطلالة متكاملة:

- اعتمدي أسلوباً كلاسيكياً من خلال تنسيق قميص أو بلوزة أو سترة الزيبرا مع سروال باللون الأبيض أو الأسود.

- لاطلالة محايدة وراقية ننصحك بتنسيق أكسسوارات باللون الأسود مع هذه النقشة لأنها ستليق بها حتماً.

- أما لأسلوب مجنون ومغامر، فيمكن أن تنسقي مع هذه الموضة أكسسوارات ذات ألوان قوية بتدرجات النيون، فبعض مصممي الأزياء أدخلوا هذا الطابع الى مجموعاتهم وعكسوا على نقشة الزيبرا أسلوباً خاصاً.

- يليق مع هذه النقشة تنسيق مجوهرات باللون الذهب الأبيض أو الماس، فهي ستتناغم أكثر مع اللونين الأسود والأبيض.

- في حال كنت تعتقدين أن هذه الصيحة جريئة جداً وخائفة من تبنيها، ننصحك بأن تختاري قطعة واحدة منها وليس لوكاً متكاملاً، أي كاختيار قميص بنقشة الزيبرا وتنسيقه مع سروال أو تنورة باللون الأسود، فذلك من شأنه أن يعكس اطلالة كلاسيكية عليك وغير مبتذلة وقوية.

كيندال جينير

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