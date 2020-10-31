شنط يد رمادية موضة خريف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أكتوبر 2020 01:41 مساءً - في كل موسم تختارين الألوان المميزة التي تتماشى مع الموضة وهناك العديد من الألوان المميزة التي تناسب موسم الخريف، ومنها اللون الرمادي الحيادي، حيث يمكنك اعتماده في الأزياء والاكسسوارات، ونرشح لكِ حقيبة اليد الرمادية لخريف 2020 من توقيع أشهر الماركات.
اختاري حقيبة اليد الرمادية لـ خريف 2020 حتى تكتمل أناقتك هذا الموسم.
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حقيبة من بالنسياغا Balenciaga
من ماركة بالنسياغا Balenciaga، اخترنا لكِ حقيبة اليد الرمادية بالحجم الكبير لتتسع أغراض عديدة، والتي تتميز بفخامتها وجلدها الفاخر.
حقيبة من بالمان Balmain
لا يشترط أن تختاري حقيبة اليد الرمادية بلون موحد، ولكن يمكن أن تبحثي عن تصميم يجمع بين الرمادي ولون حيوي مثل حقيبة بالمان Balmain التي يتناغم فيها الرمادي مع الأصفر النيون.
حقيبة شانيل Chanel
جمعت حقيبة شانيل Chanel الرمادي بين التصميم الراقي والعصرية، حيث أنها بحجم صغير مع سلسلة ذهبية طويلة وجلد فاخر.
حقائب كلوي Chloe
قدمت ماركة كلوي Chloe أكثر من تصميم أنيق للحقائب الرمادي المثالية لموسم الخريف، وأحببنا الحقيبة بالجلد المضلع والسلسلة الذهبية، وكذلك الحقيبة الصغيرة باليد القصير من الجلد الأسود والحقيبة متناهية الصغر بالجيب الخارجي.
حقيبة ديور Dior
تصميم كبير وعملي مصنوع من القماش قدمته ماركة ديور Dior لإطلالة عصرية جذابة، وحملت الحقيبة شعار العلامة.
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حقيبة فندي Fendi
قدمت ماركة فندي Fendi حقيبة رمادي مزينة بالشراشيب، وهي صيحة رائجة في عالم الموضة، وتميزت الحقيبة بالقماش المغزول للمزيد من الدفء.
حقيبة لويفي Loewe
أعجبتنا حقيبة لويفي Loewe بتصميمها الأنيق والمميز، والتي تمنحك إطلالة جذابة واستثنائية في المناسبات.
حقيبة ميو ميو Miu Miu
قدمت ماركة ميو ميو Miu Miu حقيبة رمادي راقية بتصميم كلاسيكي وبحجم متوسط ييتم حملها بكف اليد.
حقيبة ستيلا مكارتني Stella McCartney
لإطلالات العطلات والتسوق اليومي، يمكنك اختيار حقيبة ستيلا مكارتني Stella McCartney باللون الرمادي والحجم الكبير، فهي حقيبة عملية وبتصميم غير تقليدي.
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