شنط يد رمادية موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أكتوبر 2020 01:41 مساءً - في كل موسم تختارين الألوان المميزة التي تتماشى مع الموضة وهناك العديد من الألوان المميزة التي تناسب موسم الخريف، ومنها اللون الرمادي الحيادي، حيث يمكنك اعتماده في الأزياء والاكسسوارات، ونرشح لكِ حقيبة اليد الرمادية لخريف 2020 من توقيع أشهر الماركات.

اختاري حقيبة اليد الرمادية لـ خريف 2020 حتى تكتمل أناقتك هذا الموسم.

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حقيبة من بالنسياغا Balenciaga

Balenciaga



من ماركة بالنسياغا Balenciaga، اخترنا لكِ حقيبة اليد الرمادية بالحجم الكبير لتتسع أغراض عديدة، والتي تتميز بفخامتها وجلدها الفاخر.







حقيبة من بالمان Balmain

Balmain



لا يشترط أن تختاري حقيبة اليد الرمادية بلون موحد، ولكن يمكن أن تبحثي عن تصميم يجمع بين الرمادي ولون حيوي مثل حقيبة بالمان Balmain التي يتناغم فيها الرمادي مع الأصفر النيون.







حقيبة شانيل Chanel

CHANEL





جمعت حقيبة شانيل Chanel الرمادي بين التصميم الراقي والعصرية، حيث أنها بحجم صغير مع سلسلة ذهبية طويلة وجلد فاخر.







حقائب كلوي Chloe

Chloe



قدمت ماركة كلوي Chloe أكثر من تصميم أنيق للحقائب الرمادي المثالية لموسم الخريف، وأحببنا الحقيبة بالجلد المضلع والسلسلة الذهبية، وكذلك الحقيبة الصغيرة باليد القصير من الجلد الأسود والحقيبة متناهية الصغر بالجيب الخارجي.





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حقيبة ديور Dior

Dior



تصميم كبير وعملي مصنوع من القماش قدمته ماركة ديور Dior لإطلالة عصرية جذابة، وحملت الحقيبة شعار العلامة.



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حقيبة فندي Fendi

Fendi



قدمت ماركة فندي Fendi حقيبة رمادي مزينة بالشراشيب، وهي صيحة رائجة في عالم الموضة، وتميزت الحقيبة بالقماش المغزول للمزيد من الدفء.







حقيبة لويفي Loewe

Loewe



أعجبتنا حقيبة لويفي Loewe بتصميمها الأنيق والمميز، والتي تمنحك إطلالة جذابة واستثنائية في المناسبات.







حقيبة ميو ميو Miu Miu

MIU MIU



قدمت ماركة ميو ميو Miu Miu حقيبة رمادي راقية بتصميم كلاسيكي وبحجم متوسط ييتم حملها بكف اليد.







حقيبة ستيلا مكارتني Stella McCartney

Stella McCartney



لإطلالات العطلات والتسوق اليومي، يمكنك اختيار حقيبة ستيلا مكارتني Stella McCartney باللون الرمادي والحجم الكبير، فهي حقيبة عملية وبتصميم غير تقليدي.

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