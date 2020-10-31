للمحجبات .. إليكن أبرز التنسيقات الأحادية بالفستان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أكتوبر 2020 01:41 مساءً - في عام 2020 اتجهت الكثيرات من النساء للإطلالات الأحادية بتدرجات ألوانهن المفضلة، ولا سيما المحجبات، حيث اعتمدن حجابهن وإكسسواراتهن بذات الألوان للحصول على إطلالة أنيقة ومميزة. ومن وحي حسابات مدونات الموضة المحجبات على مواقع التواصل الاجتماعي، نلهمك -عزيزتي- بعض الأفكار، لتظهري بإطلالة أحادية متكاملة.



إطلالات أحادية من مدونات الموضة

فساتين محجبات أحادية اللون



إذا كنت تبحثين عن طريقة سهلة لإضفاء مظهر أحادي اللون لإطلالتك، فالإكسسوارات هي الطريق الصحيح بالتأكيد، وإذا كنت تشعرين أن إطلالتك تحتاج إلى المزيد من عنصر اللون الذي سيوحِّد كل شيء معًا، فإن حقيبة أو الحذاء أو حتى الحجاب سيقوم بهذه المهمة، ويمكن أن يكون بدرجات مختلفة ومتناسقة، ومن أبرز الخيارات التي استوحيناها لكِ اليوم يمكنك أن تطلي بفستان زهري طويل مزين بأكمام واسعة وطيات مميزة في التصميم، مع حقيبة بدرجة فاتحة من الزهري، وحذاء بكعب زهري منقوش بدرجة مختلفة من الزهري، أو ارتدي فستانًا أبيض مطبعًا بالزهور البنية مع حجاب وحذاء بدرجة البيج وحقيبة بدرجة داكنة من البني لإطلالة حيادية مبهرة في الخريف، أو تأنقي بفستان بدرجة فاتحة من البني المزين بخطوط اللون الأبيض، مع حجاب وحقيبة وحذاء باللون البني، كما اخترنا لكِ فستانًا أسود موردًا بالزهور الملونة مع حجاب وحذاء باللون الأسود لخيار فاخر، ويمكن أن تنسقي فستانًا أسود مزينًا بجليتر لامع مع إطلالة يكسوها اللون الأسود لزي فخم في المناسبات، وللمناسبات الناعمة تألقي بفستان زهري مزين بتطريز زهري مع طبقات من الكشكشة وحجاب ومكياج باللون الزهري، ولإطلالة أخرى تزيني بفستان سماوي واسع مطرز بالسماوي مع حجاب وحزام بدرجة السماوي لإطلالة لافتة.

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قواعد مهمة لاختيار الإطلالة أحادية اللون

فساتين محجبات أحادية اللون



تتميز الإطلالة أحادية اللون ببساطتها وطابعها العصري، ويعتمد نجاحها على بعض القواعد الأساسية في التنسيق، فأولًا يجب ألَّا تكون مملّة؛ فاختيار لون واحد للأزياء يجب أن يتمَّ باحتراف، وقد يكون اللون الأسود أو البني هو الخيار الأسهل عند اعتماد الإطلالة الأحادية اللون، غير أن تنسيقه يجب أن يتمَّ بحرص؛ حتى لا تبدو إطلالتك حزينة، فإذا كنت لا ترغبين فى اعتماد الأزياء المطبّعة أو المخطّطة أو المزركشة فننصحكِ باعتماد الإطلالة الموحدة، وتتميز الأزياء أحادية اللون بأنها تجعلك تبدين أكثر طولًا، وتجعل قامتكِ تبدو ممشوقة، كما أن تنسيق الخامات والقطع المختارة بعناية وتوازُن يُعَدُّ المفتاح الأساسي لإطلالة أحادية اللون ناجحة، ويُنصح بالحرص على التنويع في الخامات التي ترتدينها؛ لكي تبدو خياراتكِ ذكيّة، وذلك مع المحافظة على التصميم الكلاسيكي لأزيائكِ عند اختيار الإطلالة الأحادية اللون؛ لكي تضفي طابعًا أنيقًا على إطلالتكِ.

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