عبايات سوداء مفتوحة موضة ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أكتوبر 2020 01:41 مساءً - صيحة العبايات السوداء المفتوحة هي من الصيحات الأكثر رواجًا لدى النساء العربيات في جميع المواسم باختلاف الأوقات، ولأنها ستعود لتَبْرُزَ من جديد في عام ٢٠٢١، فإننا نقدِّم لكِ -عزيزتي- من وحي مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي عدة تنسيقات، فلا تترددي في اعتمادها في بداية العام.



إطلالات العبايات السوداء مع الأزياء الكاجوال

إطلالات العبايات السوداء مع الأزياء الكاجوال



تُعَدُّ العبايات السوداء المفتوحة من أكثر التنسيقات المتناسبة مع الأزياء الكاجوال، لذا يمكنك تنسيقها مع بنطال من الجينز الأزرق وتيشيرت أسود مع حذاء وحقيبة بلون حيادي آخر كالبني، أو اختيار العباية السوداء المفتوحة مع بنطال من الجلد الأسود وبلوزة رمادية من الصوف لتناسب الأجواء الباردة، وفي حال أردتِ الظهورَ بإطلالة مرحة ومميزة، فيمكنك الظهور بعباية مفتوحة مع تنورة رمادية وبلوزة بيضاء برسمة كرتونية، أو تزيينها ببلوزة سوداء وبنطال زيتي مع إكسسوارات بألوان حيادية.

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خيارات العبايات المطرزة مع الفساتين

خيارات العبايات المطرزة مع الفساتين

إن أردتِ الاعتماد على الفساتين الناعمة مع العبايات المطرزة، فبالتأكيد ستظهرين بإطلالة مثالية، وذلك يمكن من خلال الظهور بعباية من الساتان المطرز في أطراف الأكمام بالفصوص اللامعة مع فستان أزرق بسيط وحذاء أبيض لخيار بسيط وناعم، أو ارتدي عباية قصيرة مزينة بقماش شفاف مطرز بالأسود مع فستان زهري، وأكملي إكسسوارات الإطلالة بألوان حيادية، ولإطلالة أكثر بساطة اختاري عباية سوداء مزينة بتطريز الخيوط البيضاء مع فستان وحذاء باللون الأبيض، واكسري رتابة الإطلالة بحقيبة ذات لون صارخ كالأحمر.

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العبايات السوداء مع التنسيقات الحمراء لزي كلاسيكي

العبايات السوداء مع التنسيقات الحمراء لزي كلاسيكي



العبايات السوداء بشكل عام تناسب كل أشكال القامات، لا سيما القامات الممتلئة، فهي من القطع التي تخفي عيوب الجسم بطريقة مثالية، فإن كنتِ بحاجة لإطلالة ناعمة كلاسيكية فيمكنك إضفاء اللون الأحمر عليها بأسلوب مثالي، كالتألق بعباية سوداء واسعة بأكمام مزينة بخطوط بيضاء مع إطلالة كاجوال حمراء، وزيني إطلالتك بحقيبة وحذاء بلون حيادي مخالف كالبني؛ لتظهري على إطلالة مميزة، ويمكنك أيضًا أن تطلي بعباية من الساتان الأسود المزين بخطوط بيضاء مع بلوزة وحقيبة باللون الأبيض وتنورة حمراء، لتضفي لك خيارًا جذابًا ومفعمًا بالأنوثة، أو نسقي عباية سوداء بأكمام منفوخة ومطرزة بالفضي مع تنورة سوداء مزينة بالأحمر، وأكملي بقية تفاصيل الإطلالة باللون الأسود؛ حتى لا تظهري بإطلالة مُبَالَغ بها.

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