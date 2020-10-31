أجمل موديلات خواتم مرصعة بحجر الألماس الدائرى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أكتوبر 2020 01:41 مساءً - لا تنتهي صيحة موديلات خواتم مرصعة بحجر الألماس الدائري، حيث أنها صيحة راقية لا تنتهي موضتها بمرور السنين.



شاهدي أجمل موديلات خواتم مرصعة بحجر الألماس الدائري.



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خواتم دي بيرز De Beers

De Beers







قدمت ماركة دي بيرز De Beers موديلات خواتم مرصعة بحجر الألماس الدائري سواء بحجم صغير أو كبير، وزاد سحرها بفصوص الألماس الصغيرة التي تحيط بها.







خواتم غراف Graff



Graff







أيضاً قدمت ماركة غراف Graff موديلات خواتم مرصعة بحجر الألماس الدائري بتصاميم فخمة، وتنوعت التصاميم ما بين الخواتم المرصعة بالألماس بالكامل والخواتم بالحلقة المصنوعة من الذهب الأبيض دون ألماس.





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خواتم هاري وينستون Harry Winston





Harry-Winston





من ماركة هاري وينستون Harry Winston، اخترنا لكِ موديلات خواتم مرصعة بحجر الألماس الدائري تجمع بين الرقة والفخامة، فللمرأة التي تملك أصابع صغيرة، يمكنها اختيار خاتم ألماس بتصميم دائري صغير، أما المرأة التي تملك أصابع كبيرة، فيفضل أن تختار الخاتم بالحجم الكبير.



خواتم تيفاني آند كو Tiffany & Co



Tiffany &co



أحببنا خواتم تيفاني آند كو Tiffany & Co المرصعة بحجر الألماس الدائري، وخاصةً الخاتم المرصع بفص ألماس كبير ويحيطه فصوص ألماس وردي صغيرة لتضيف لمسة أنثوية جذابة للمرأة.



كما قدمت الماركة تصميم آخر بفص ألماس دائري ويحيطه فصوص الألماس باللون الأبيض.

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