مكياج قوي للسهرات بأسلوب خبيرة التجميل السعودية هميز بنجابي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أكتوبر 2020 01:41 مساءً - يُطلق على خبيرة التجميل السعودية هميز ينجابي لقب "عاشقة الألوان المبهجة والحيوية"، فهي تتقن مزج ألوان المكياج القوية بأسلوب عصري وجذاب. ونظراً الى شغفها الكبير بعالم المكياج والجمال، طورت موهبتها في تطبيق المكياج لتصبح إحدى أشهر خبيرات التجميل في السعودية والعالم العربي.

وفي هذا المقال، نرصد لك طريقة تطبيق مكياج قوي للسهرات على طريقة خبيرة التجميل هميز بنجابي.



ما الذي يميز مكياج هميز بنجابي؟

مكياج هميز بنجاني



لدى خبيرة التجميل السعودية هميز بنجابي بصمة مبدعة في عالم المكياج، ويتابعها الملايين في الوطن العربي، ومما زاد من شهرتها عملها مع فنانات شهيرات ظهرن بمكياج رائع موقّع بأناملها، فهي تتقن تنفيذ رسمات العين العصرية بمختلف أشكالها بما يتوافق مع ملامح المرأة العربية عموماً والخليجية خصوصاً، حيث تعمل على دمج ظلال العيون بأسلوب لافت وجذاب، وتطبق الآيلاينر بلمسات تمنح العين حجماً واتساعاً.

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تغطية مثالية للبشرة من هميز بنجابي

مكياج بأنامل هميز بنجاني



لتحصلي على تغطية مثالية للبشرة وسحنة خالية من الشوائب، رطبي بشرتك في البداية، من ثم قومي بتطبيق البرايمر، بعدها ضعي الكونسيلر بدرجة أغمق لإخفاء الهالات السوداء والبقع الداكنة تحت العين، ومن ثم بدرجة أفتح لإضاءة الوجه.

مكياج جريء للسهرات

ولنحت ملامح الوجه، ضعي الهايلايت الفاتح على عظمة الأنف ومنتصف الجبين وتحت العيون والخدود وعلى الذقن. بعدها، طبقي الكونتور الداكن على أطراف الجبين والأنف وعلى عظمتي الخدود وعظمة الفك. ولا تنسي تحديد حاجبيك بلون قريب من لون شعرك، وتعبئة الفراغات فيهما بواسطة ماسكرا الحواجب.

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مكياج عيون من هميز بنجابي

مكياج عيون قوي



استخدمي ظلال العيون البراقة باللون الزهري، فمكياج العيون البراق هو إحدى أبرز صيحات موضة المكياج، من ثم ارسمي خطاً رفيعاً من الظلال باللون نفسه تحت الرموش السفلية، وحددي بعدها داخل العين بالكحل الأسود.

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مكياج شفاه على طريقة هميز بنجابي

مكياج قوي للسهرات من هميز بنجاني



حددي شفاهك بقلم الشفاه، على أن يكون باللون الزهري الداكن، من ثم طبقي أحمر الشفاه باللون الزهري الفاتح داخل الشفتين. ولإطلالة متوهجة وبشرة وجه مضيئة، احرصي على تطبيق البلاش الوردي على عظمتي خديك بطريقة ناعمة وطبيعية.

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