كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أكتوبر 2020 01:41 مساءً - يُعد زيت إبرة الراعي من الزيوت الطبيعية الهامة، التي يُمكن استخدامها بشكل يومي ضمن الروتين الخاص بالعناية بالبشرة، نظراً لخصائصه الهامة، حيث يحتوي على مضادات للجراثيم والبكتريا، مما يجعله علاجاً فعالاً لمشاكل البشرة، مثل حب الشباب وزيادة إفرازات البشرة الدهنية، والخطوط الدقيقة والتجاعيد وعلامات التقدم في العمر والصدفية.

وزيت إبرة الراعي وهو واحد من أفضل أنواع الزيوت الطبيعية لعلاج الأظافر، إذ يحتوي على مجموعة من الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات التي تُسبب ضعف وتكسر الأظافر.

كما يستطيع زيت إبرة الراعي علاج الجلد المحيط بالأظافر واختراقه بشكل فعال، لتحفيز نمو الأظافر وعلاج أنسجتها، مما يساعد في تقويتها وتحسين مظهرها.

وفي السطور التالية، يُقدم لكِ "الخليج 365.نت" أبرز فوائد زيت إبرة الراعي للأظافر الضعيفة:



أولاً: فوائد استخدام زيت إبرة الراعي للأظافر الضعيفة:

زيت إبرة الراعي للأظافر الضعيفة



1-يحفز زيت إبرة الراعي عملية تدفق الدورة الدموية في طبقة الجلد التي تحيط الأظافر، مما يساعد في حمايتها من التكسر.

2-يحمي زيت إبرة الراعي الأظافر من الإصابة بالفطريات التي تتسبب في ضعفها وتكسرها بشكل مستمر.

3-يقوي زيت إبرة الراعي الأظافر الضعيفة، ويقلل من هشاشتها، مما يحميها من التكسر.

4-يساعد زيت إبرة الراعي في إصلاح أنسجة الأظافر المُصابة بالتلف، والتي تتسبب في ضعف الأظافر وتكسرها باستمرار.

5-يعمل زيت إبرة الراعي كفيتامين طبيعي وفعّال لحماية الأظافر من التكسر وعلاج الأظافر الضعيفة.



ثانياً: طريقة استخدام زيت إبرة الراعي لعلاج الأظافر الضعيفة

زيت إبرة الراعي لعلاج الأظافر الضعيفة



1-اختبري حساسية جلدك وأظافرك أولاً تجاه زيت إبرة الراعي، باستخدام القليل منه على الجلد المحيط بالأظافر، وفي حال عدم ظهور احمرار أو التهاب في الجلد، يمكنكِ تطبيقه بأمان.

2-لا تقومي بإزالة الجلد المحيط بالأظافر لمدة أسبوعين على الأقل أثناء استخدامك لزيت إبرة الراعي، مما يساعد بشكل واضح في الحصول على نتائج أفضل وأسرع لهذا الزيت.

3-قومي بتدليك أظافرك التي تلاحظين ضعفها وهشاشتها وتكسرها باستمرار، بقطنة مبللة بزيت إبرة الراعي، قبل النوم مباشرة، 3 مرات بالأسبوع.

4-اخلطي ملعقة من زيت إبرة الراعي مع ملعقة زيت زيت الزيتون، ودلكي بهذا المزيج الفعال أظافرك مرة أسبوعياً.

5-امزجي زيت إبرة الراعي مع ملعقة من زيت الجوجوبا وبعض قطرات من عصير الليمون، لعمل خليط يُستخدم كماسك للأظافر، لمدة 15 دقيقة، مرة واحدة في الأسبوع، وهو الماسك الذي يُساعد على تقوية الأظافر الضعيفة والتقليل من تكسرها المستمر.