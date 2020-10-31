ماذا في حقيبة النجمات هذا الشتاء؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أكتوبر 2020 01:41 مساءً - تحلم كل امرأة مهما كان عمرها، ببشرة مشرقة ومتوهجة وخالية من التجاعيد، كالنجمات تماماً، لكن هذا لا يمنع من أنهن يعانين من مشاكل البشرة المتعددة لا سيما خلال الشتاء، حيث الرياح الجافة والبرودة الشديدة. لذلك، تعتني النجمات ببشرتهن خلال الأشهر الباردة بمجموعة من مستحضرات العناية بالبشرة كل بحسب نوع بشرتها. فماذا في حقيبة النجمات خلال هذا الشتاء؟ الإجابة في هذا المقال.



Avene Cold Cream Lip Cream

Avene Cold Cream Lip Cream



خلال الأجواء الباردة، تصاب الشفاه بالجفاف، فتشقق وتتقشر، ويصبح ملمسها خشناً، ومع تطبيق أحمر الشفاه تقع الكارثة. لذلك، لا تستغني النجمة كيندال جينر Kendall Jenner عن مرطب الشفاه Avene Cold Cream Lip في الشتاء، فهو غني بزبدة الشيا التي تغذي الشفاه وتحافظ على طراوتها ونعومتها طوال الأشهر الباردة.

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Jan Marini C-ESTA Face Serum

Jan Marini C ESTA Face Serum



تُعرف ميغان ماركل Meghan Markle ببشرتها المتوهجة والمشرقة، فهي توليها العناية الكاملة لا سيما خلال الشتاء، من خلال استخدام سيروم الوجه Jan Marini C-ESTA Face Serum، فهو علاج سائل مضاد للشيخوخة، سريع الامتصاص يمنح البشرة تنشيطاً دراماتيكياً، ليجعلها أكثر نعومة وإشراقاً وشباباً، بفضل غناه بالفيتامين سي.

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Dr. Hauschka Rose Day Cream

Dr. Hauschka Rose Day Cream



يعد هذا الكريم رفيق النجمة جنيفر لوبيز Jennifer Lopez الدائم في الشتاء، فبفضل غناه بالعناصر الغذائية الضرورية، يعمل على تهدئة البشرة والتقليل من احمرارها وتهيجها، فيجعلها متوهجة وخالية من الشوائب في أكثر أيام الشتاء برداً. يشتمل هذا الكريم على زيت الأفوكادو وزيت الورد، وهي زيوت تمنع جفاف البشرة وتجعل مظهرها حيوياً وصحياً ونضراً.

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La Mer the Renewal Oil

La Mer the Renewal Oil



إن هذا المستحضر المفضل لدى النجمة إميليا كلارك Emilia Clarke، والذي لا يفارق حقيبتها خلال الشتاء، متعدد المهام، فهو يمد البشرة بالترطيب اللازم خلال الأجواء الباردة، ويحسن من إنتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة، مما يقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة على بشرة الوجه.

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iS Clinical Cream Cleanser

iS Clinical Cream Cleanser



من المهم جداً عدم تجريد البشرة من الزيوت الطبيعية خصوصاً في أشهر الشتاء الباردة. لذلك، تستخدم النجمة صوفي تيرنر Sophie Turner، منظف الوجه iS Clinical Cream Cleanser، فهو يشتمل على زيوت نباتية مغذية لتنظيف البشرة بعمق لكن برفق، مع توفيره للبشرة مضادات الالتهاب والرطوبة الكافية.

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