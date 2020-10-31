صبغ الشعر بعد العلاج الكيماوي بخلطات طبيعية آمنة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 أكتوبر 2020 01:41 مساءً - يكون تساقط الشعر هو أكثر الآثار الجانبية للعلاجات الكيماوية، ويبدأ نمو الشعر الجديد عادةً بعد عدة أسابيع من العلاج النهائي، مما يدفع أغلب النساء على البحث عن طرق صبغة طبيعية خالية من الأمونيا، لصبغ الشّعر من باب الحُصول على التّغيير الذي يترك أثراً نفسيّاً إيجايبّاً، حيث إنّ صبغ الشّعر وإظهار لونه بصورةٍ صحيّةٍ وجميلةٍ أولويةٌ من أولويات الإهتمام بالمظهر الخارجي.

الصبغات الطبيعية لا تُسبب الضرر الذي تُسببه الصبغات الكيميائية على الشعر، كما أنَّها تقوي الشعر، وتجعله أكثر نضارةً وتمنحك التغطية المناسبة واللون الذي تودينه مع خاصة الترطيب والتنعيم، وفيما يأتي يُقدم لك "الخليج 365.نت" أفضل خلطات صبغات الشعر الطبيعية المناسبة بعد العلاج الكيميائي، وكيفية تطبيقها في المنزل، ومنها:

خلطات طبيعية آمنة لصبغ الشعر بعد العلاج الكيماوي

صبغ الشعر بعد العلاج الكيماوب بخلطات طبيعية

إليك، خلطات من مكونات طبيعية لصبغ الشعر بعد العلاج الكيمازي آمنة وفعالة

خلطة القهوة للون شعر بني غامق أو أسود

القهوة لصبغ الشعر باللون البني

تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تُحسِّن نموّ جذور الشعر، كما تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، وبعض العناصر الغذائية المفيدة للشعر، وطريقتها كالآتي:

تحضر قهوة أو شاي أسود مغلي، وتُغلى عدّة أكوابٍ منهما، وتُترك لتبرُد، ثمَّ توضع على الشّعر النّظيف ويُغطّى بقبّعة الاستحمام، ويُترك لمدّة 20-30 دقيقة، وتُكرَّر هذه الصّبغة الطّبيعية مرّتين أُسبوعيّاً.



خلطة الميرميّة لشعر أحمر

الميرمية لصبغ الشعر باللون الأحمر

تتمتع الميرمية بإحتوائها على العديد من الفوائد للشّعر من بينها استخدامها لتغطية الشّيب، وإعادة لون الشّعر الطبيعي لكن بشكلٍ مؤقت فهي ليست صبغة شعر، ويمكن إعادة تحضيرها بإنتظام للحفاظ على نتائجها، وطريقتها كالآتي:

تُحضر 5 مَلاعق كبيرة من أوراق الميراميّة المغليّة، وملعقة صغيرة من بودرة القرُنفُل، ونصف كوب من الشاي المغلي، وملعقتان من الحنّاء؛ حيث تُخلط المُكوِّنات جيّداً ما عدا الحنّاء، ثمّ تُخلط الحنّاء مع نصف كوب من الماء، وتُضاف إلى المُكوِّنات السّابقة وتُخلط جيّداً، ثمّ يوضعُ الخليطُ على الشّعر لمدّة نصف ساعة ثمّ يُغسل بالماء والشّامبو، وتُكرّر هذه الخلطة مرّة كل أُسبوعين.



خلطة الشّاي الأسود لشعر أسود

الشاي الأسود لصبغ الشعر باللون الأسود

يحتوي الشاي الأسود على مضادّات الأكسدة التي تساعد على تكثيف الشّعر، كما أنّه بِسواده يقضي على الشيب؛ وطريقته كالآتي:

يُحضر كوب شاي، وملعقة ملح، ويُغلى الشّاي مع الملح ويُترك إلى أن يبرد، ثمّ يوضعُ على الشّعر لمدّة 45 دقيقة ثمّ يُغسل بالماء، وتُكرَّر هذه الخلطة بانتظام.

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خلطة الحنّاء والكركديه لشعرٍ كستنائي

الكركديه لصبغ الشعر طبيعيًا

تحتوي الحنّة على فوائد عديدة للشعر تجعل الكثير من الناس يداومونّ على استعمالها، بالإضافة إلى أوراق الكركديه التي تُستعمل في العديد من الخلطات الخاصة بالشعر، وذلك من لما لها من فائدة في إعطاء الشعر القوة، والكثافة، والزيادة الملحوظة في طوله، بالإضافة إلى حل المشكلات الكثيرة التي تواجه الشعر كالتساقط والتقصّف، وطريقتها كالآتي:

يُحضر الحنّاء، وماء الكركديه، وربع كوبٍ صغيرٍ من الخل، وزبادي أو حليب؛ حيث تُعجن الحنّاء مع ماء الكركديه بعد غليه وتصفيته، ثمّ يُضاف الخل والزّبادي أو الحليب، ويُترك المزيجُ طوال اللّيل حتّى الصّباح، وفي اليوم التّالي يُوضع المزيج على الشّعر ويُترك لمدّة 3 ساعاتٍ على الأقل، ثمَّ يُغسل الشّعر.

خلطة الحنّاء والشّاي لشعرٍ بني

خلطة الشاي والحناء لصبغ الشعر طبيعي باللون البني

يمكن استخدام الحناء لجميع أنواع الشعر؛ وذلك لأنها مادة صبغة طبيعية لا تؤذي الشعرة وإنما تغلّفها وتحميها، وطريقتها كالآتي:

تُحضر الحنّاء، وماء الشّاي المغلي أو قشر الرُّمان، والحليب، وربع كوب خل؛ حيث تُخلط المُكوّنات معاً وتوضع على الشّعر وتُترك لمدّة ساعتين ثمّ يُغسل الشّعر.



خلطة الشّمندر لشعر أحمر

الشمندر لصبغ الشعر طبيعي باللون الأحمر

يمتاز عصير الشمندر بقُدرته على صبغ الشعر بشكلٍ طبيعيٍّ، إلى جانب العديد من الفوائد التي يمنحها لفروة الرأس، حيث إنّ استخدام عصير الشمندر وتوزيعه على فروة الرأس يُساعد في التقليل من الحكّة وإزالة الجلد الميّت من فروة الرأس، كما أنّه يمنع جفاف فروة الرأس، وطريقته كالآتي:

يُحضر عصير الشَّمندر، ويُعصر ويوضع في الثلّاجة لمدّةِ يومين، ثمَّ يوضعُ على الشّعر ويُترك لمدّة 5 ساعاتٍ على الأقل ويُلفُ بكيس نايلون ثمَّ بمنشفةٍ ساخنةٍ مع الحرص على تعريض الشّعر لحرارةِ مُجفِّف الشّعر بين الحين والآخر، وبعد مرورِ 5 ساعات يُغسل الشّعر بالماءِ الفاتر.

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