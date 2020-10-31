سفر وهالوين ومهرجان.. مشاهد جمعت رانيا يوسف وابنتها "نانسي"

علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة رانيا يوسف، ليلة أمس، جدلًا كبيرًا خلال فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بعدما ظهرت بصحبة ابنتها الصغرى "نانسي"، التي أطلت بفستان والدتها الذي ظهرت به في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، والذي أثار جدلًا واسعًا وقتها، لكونه شفافا وبدون بطانة.

وعلقت رانيا يوسف على وجود فتحات كثيرة في الفساتين التي ترتديها، خلال لقاءها مع الإعلامية لميس الحديدي، على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي: "مش شايفاها زيادة أنا شايفاها أوكي، واللي شايفها زيادة ميبصش عليها.. عايزة أقولك إن بناتي اللي بيختارولي الفساتين".

لم يكن هذا المشهد الأول الذي يجمع بين الفنانة وابنتها الصغرى "نانسي"، إذ تحرص "رانيا" دائمًا على نشر الصور التي تجمعهما سويًا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

رانيا يوسف تهنئ ابنتها بعيد ميلادها الـ17

منذ أيام، وقبيل انطلاق مهرجان الجونة السينمائي، احتفلت رانيا يوسف بميلاد ابنتها نانسي الـ17، حيث نشرت مقطع فيديو جمعهما سويًا، وأرفقت تعليقًا: "عيد ميلاد بنتي وصاحبتي نانسي، كل سنة وأنتي حتة مني وهفضل دايمًا سند ليكي طول العمر وهعمل كل حاجة تخليكي سعيدة ومبسوطة وتكبري أكثر في حياتك، عدى 17 سنة، بس هتفضلي طفلة مهما كبرتي، ربنا يسعدك ويوفقك في حياتك يا نانسي يا بنتي ويسعدك في حياتك دائما".

احتفالات الهالوين

ومنذ عام، نشرت الفنانة، مجموعة من الصور جمعتها بابنتها نانسي، خلال احتفالهن سويًا بعيد الهلع، إذ ارتديا ملابس وماسكات تنكرية.

رحلات خارج مصر

واعتادت رانيا يوسف على نشر عدد من الصور بصحبة ابنتيها، خلال قضاء رحلاتهن خارج البلاد.

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وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب، بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث أقيم المهرجان وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.