ديانا كرزون تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة لزوجها

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة ديانا كرزون بعيد ميلادها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وحرصت على نشر صورة مع زوجها.

علقت: اليوم عيدي يلي فيكم ومعاكم بكبر سنه بحبكم، الله لا يحرمني منكم أهلي أصحابي كل الناس يلي بتحبني وبحبها، الطاقه الحلوة يلي موجودة حولي منكم، بس هالسنة غير كل السنوات سنة جمعتني بشريك حياتي وحبيبي وزوجي معاذ الله لا يحرمني منكو تضل معي طول العمر بحبكم كتير".

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وكانت شاركت الفنانة ديانا كرزون جمهورها ومتابعيها بأحدث صور لها مع زوجها الإعلامي معاذ العمري، وذلك خلال قضائهما شهر العسل.

ونشرت ديانا كرزون الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عبر خاصية "ستوري".

وظهرت ديانا في إحدى الصور تتناول عشاءً رومانسيًا على ضوء الشموع، مع كتابة كلمات الترحيب بهما على الأرض.

ووثقت ديانا تلك الصور في أول ظهور لها مع زوجها في شهر العسل، وتحديدًا في منطقة وادي رم جنوب المملكة الأردنية، وتحديدًا داخل أحد المخيمات الحديثة المصممة على شكل "القباب المريخية".

واحتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون وزوجها الإعلامي معاذ العمري، في حفل اقتصر على حضور عدد قليل من العائلتين في ظل القوانين التي تمنع التجمعات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.