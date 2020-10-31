بإطلالة "سيمي فورمال".. عمرو دياب يشعل حفل ختام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تصوير : علاء أحمد

أحيا الفنان عمرو دياب حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

ظهر عمرو في الحفل بإطلالة سيمي فورمال، اذ ارتدى بليزر رمادي مع قميص أبيض.

نسق الهضبة مع البليزر بنطلون جينز وكوتشي أبيض مما حول الإطلالة من كلاسيك إلي جاكوال.

وانطلقت فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، والذي استمر على مدار أسبوع، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتألق العديد من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار أسبوع من انطلاق المهرجان؛ بإطلالات خطفت الأضواء ما بين البسيطة والجريئة والجميلة والمثيرة والغريبة وغيرها، حتى أصبحت حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ احتلت اهتمامات الجمهور وتصدرت "التريند" يوميا.

وتحيي حفل الختام الليلة، الفنانة التونسية آمال مثلوثي، كما يشهد أغنية بعنوان "دقي يا مزيكا"، ويشارك بها عدد كبير من نجوم الفن، وبعدها تأتي فقرة حفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في فروع مسابقات المهرجان.