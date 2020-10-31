توقعات الأبراج اليوم 31-10-2020: ضائقة مالية لـ الدلو وسعادة لـ العقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop":

برج الحمل:

ربما يتم تكريمك على عملك الشاق، لكن سيزيد ذلك من مسؤوليتك، كن صبورا وتجنب المواجهة.

برج الثور:

الكل يلجأ اليك للحصول على اقتراحات وأفكار في مجال عملك، الآن هو الوقت المناسب لإظهار مهاراتك في مجال العمل.

برج الجوزاء:

اجعل رسائلك واضحة وموجزة، لتجنب سوء الفهم مع أصدقائك.

برج السرطان:

في العمل قد يتم منحك مسؤوليات تتجاوز وظيفتك المعتادة، احرص على القيام بهذه المهمة الخاصة جيدا.

برج الاسد:

مع تقدمك في العمر تتوسع اهتماماتك، وتفكر في متابعة بعض الاهتمامات الجديدة بشكل جدي.

برج العذراء:

أنت متحمس وحيوي اليوم، ومن حولك يستجيبون لك بشكل إيجابي، حاول استغلال ذلك في عملك.

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برج العقرب:

تشعر بسعادة حين يخبرك شريكك بأنه على استعداد لتجنب أخطاء الماضي، لرغبته في أن يكون معك مرة أخرى.

برج القوس:

تبدو رائعا لأن إنجازاتك الأخيرة تشعرك وكأنك تملك العالم في يدك.

برج الميزان:

عملك ليس هو الشيء الوحيد الذي تستقبل منه التقدير، لأن شريك حياتك يقدرك أيضا.

برج الجدي:

قد تضطر إلى التعامل مع شخص اليوم تكرهه، لكن اعلم أن الأمور في النهاية ستكون على ما يرام.

برج الدلو:

تقع في ضائقة مالية، ولكن ربما يوفر لك أحد أقاربك قرضا لتخطي هذه الأزمة المالية.

برج الحوت:

تتلقى عرضا ماليا مفاجئا، لكن أنفقه بحكمة واستثمره بعناية.