كتب: هن - 12:20 ص | السبت 31 أكتوبر 2020

قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل كيك بصوص الشيكولاتة، وذلك من خلال برنامجها "بالصحة والراحة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل كيك بصوص الشيكولاتة للكيك 4 بيضات كوب سكر ملعقة كبيرة زيت 2 ملعقة كبيرة لبن باكو كاكاو خام نصف كوب كوب ونصف دقيق منخول 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 2 كوب لبن لسقي الكيك للصوص باكو شوكولاتة 2.5 كوب لبن Advertisements للتزيين كريم شانتيه توت أحمر فستق مطحون طريقة عمل كيك بصوص الشيكولاتة يخلط البيض مع السكر والزيت واللبن والفانيليا يخلط الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر يضاف خليط الدقيق لخليط البيض والسكر يقلب كل الخليط برفق يصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج تترك لتبرد الصوص توضع المكونات على النار حتى الذوبان تزين وتقدم

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