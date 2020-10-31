الامارات | #النصف_الحلو.. «هدى بيوتي» تطرح مجموعة جذابة من ظلال العيون بألوان النيود

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. «هدى بيوتي» تطرح مجموعة جذابة من ظلال العيون بألوان النيود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 أكتوبر 2020

كشفت «هدى بيوتي» عن مجموعتها الجديدة من ظلال العيون، بعنوان: «نوتي نيود»، التي تضم 18 لوناً مستوحاة من تدرجات البشرة، حيث تتيح هذه المجموعة خيارات مذهلة تعزز جاذبية المرأة العصرية. وتعيد هذه الإبداعات صياغة تشكيلة هدى بيوتي نيو نيود الشهيرة، لتتيح بذلك خيارات حيوية من 18 لوناً جذاباً بقوام مبتكر، تضمن إطلالةً عصريةً بعيون دخانية جذابة وجفون تفيض حيوية. وتضم المجموعة الجديدة ألواناً غنية، وإيحاءات ضبابية أكثر كثافة، وتوليفات متنوعة من التدرجات المحايدة، لتمنح السيدات مظهراً خلاباً في جميع الأوقات والمناسبات، إذ تكفي لمسة واحدة بالريشة على الجفون للحصول على لمسة جريئة.

وتدرك هدى قطّان أن عاشقات الماكياج يبحثن، دائماً، عن ابتكارات جديدة عبر التدرجات اللونية الجديدة. لذلك طرحت مجموعتها ضمن ثلاث صياغات مختلفة، تشمل: الرخامي المطفي، والرخامي المعدني، ونسخة غير مسبوقة من اللؤلؤي اللامع، حيث يمكن المزج بين إبداعات هدى قطّان المفضّلة من الظلال المطفية والمعدنية، للحصول على إطلالة جديدة وجريئة. ولأنها تدرك جيداً دور مستحضرات التجميل في تمكين المرأة وتعزيز ثقتها بنفسها، حرصت هدى قطّان على تقديم ابتكارات جديدة تجعل روتين تطبيق مستحضرات التجميل تجربة مسلية، تضمن إطلالة جذابة. وتتميز ظلال العيون الجديدة بتركيبة متماسكة وتناسق لوني جذاب، حيث يمكن استعمال كل منها بمفرده، للاستمتاع بلمسات جريئة، أو تنسيق أكثر من لون لإطلالة أكثر جاذبية. وتضم الظلال الجديدة الجريئة: تدرجات المطفي، وتضمّ ثمانية ألوان مطفية ناعمة وكثيفة، يمكنها الاندماج بكل سلاسة مع الجفون، والتدرجات المعدنية وهي تدرجات مشرقة بإيحاء المعادن، وتضمّ خمسة ألوان بتركيبة ناعمة، يمكنها أن تضفي على أي إطلالة لمسةً من الجاذبية، والرخامي الكريمي: يمكن الاختيار بين ثلاثة كريمات رخامية فاخرة متعددة اللمعان، مع إصدار مطفي ناعم بلمسة رخامية جذابة، وتتميز بقوام رائع على العينين تماماً كما هو في العبوة، ومزيج لمعان لؤلؤي وهو إصدار غير مسبوق بلمعان شفاف، معزز بلمسات اللؤلؤ البرونزي والأحمر الذي يضفي توهّجاً جذاباً بتدرجات الأرجواني والنحاسي.

وفي عام 2018، أطلقت «هدى بيوتي» مجموعة ظلال العيون الشهيرة «نيو نيود»، لتحقق نقلة نوعية في عالم الجمال الفاخر، وفي عام 2020، قررت هدى قطّان أن الوقت قد حان للتركيز على قيم تمكين المرأة، والغوص في أعماق شخصيتها، لاستلهام القوة منها. واستمدت الإلهام في ذلك من مهامها اليومية كأم وزوجة وسيدة أعمال وشخصية قيادية، وهي الأدوار التي تسهم في تكوين شخصية المرأة واستقلاليتها وتمنحها القدرة على تحقيق أحلامها وتأدية دورها كبطلة في مجتمعها. وتقول في هذا الصدد: «لا تتعلّق الثقة بالنفس بكيف يراكِ الآخرون، وإنما بالصورة التي تعكسها أفعالك عنك. وتمنح هذه المجموعة من ظلال العيون المرأة فرصة استكشاف كل جوانب شخصيتها، خصوصاً الجريئة منها، إضافة إلى منحها الثقة التي تستحقها حتى عند وضع مستحضرات التجميل بتدرجات النيود».

7 نصائح للحصول على أفضل النتائج:

■يُفضّل البدء بكريم رخامي مطفي، مع ظلال مطفية من البودرة.

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■يمكن استعمال فرشاة سميكة أو أحد أصابع اليدين لالتقاط ظلال العيون الرخامية اللامعة ذات القوام الكريمي، وتطبيقها على الجفون بحركات دائرية صغيرة، للحصول على لمسة نهائية مشرقة. يمكن إضافة طبقة أكثر كثافة، من خلال وضع ظلال لامعة على الأصابع أو الفرشاة، للحصول على تأثيرات شديدة اللمعان.

■يُنصح بتمرير ظلال اللؤلؤ اللامعة فوق الجفون النظيفة، باستعمال الأصابع أو فرشاة مسطّحة، للحصول على إطلالة عصرية وبسيطة.

■تُعدّ تقنية المزج من الخيارات المثالية للحصول على ظلال عيون غنية وعميقة. ويُفضّل استعمال فرشاة لتحقيق لمسة نهائية ناعمة على الجفون وحولها.

■لا ينبغي رسم خطوط غرافيكية جريئة عند استعمال ظلال عيون عميقة وداكنة، إذ يكفي مزج ألوان مطفية عميقة بواسطة فرشاة كثيفة لتحديد شكل العينين.

■للاستمتاع بإطلالة نهارية ناعمة يُنصح بالبدء بوضع ظلال عيون مطفية. ثم يمكن إضافة طبقة لامعة على طول الجفون بواسطة الإصبع أو فرشاة مسطّحة أو إسفنجة.

■يمكن استعمال ظلال العيون اللامعة بإيحاءات المعدن أو اللؤلؤ لرسم خط الرموش السفلية، أو على الزوايا الداخلية، ما يضمن الحصول على هايلايت ناعم، يمنح العينين مزيداً من الإشراق والاتساع.

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