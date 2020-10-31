الامارات | تأجيل إعلان الفائز بجائزة «غونكور» إلى أجل غير مسمى

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجئ، إلى أجل غير مسمّى، الإعلان الذي كان مقرراً، في 10 نوفمبر المقبل، عن الفائز بجائزة «غونكور»، أهم الجوائز الأدبية الفرنسية، وذلك «تضامناً» مع المكتبات التي اضطرت إلى الإغلاق بسبب جائحة «كوفيد-19». وأوضحت المفوضة العامة لأكاديمية «غونكور»، فرنسواز روسينو، في رسالة قصيرة، أن «جائزة غونكور ستُمنح في موعد غير محدد، نظراً إلى أن المكتبات لن تكون مفتوحة في 10 نوفمبر. ومن غير الوارد لأعضاء الأكاديمية أن يمنحوا الجائزة»، في ظل هذا الإغلاق، إذ إن «منصات المبيعات الأخرى» هي التي ستستفيد، على حد قولها. وأضافت أن أعضاء أكاديمية «غونكور» شاؤوا، من خلال هذا القرار، «التعبير عن تضامنهم مع المكتبات». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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