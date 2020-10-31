الامارات | «الشارقة الدولي للكتاب» يخصص تدابير وقائية بمعايير عالية لسلامة زوّاره

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الدولي للكتاب» يخصص تدابير وقائية بمعايير عالية لسلامة زوّاره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصصت إدارة معرض الشارقة الدولي للكتاب حزمة من الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، التي سيتم تطبيقها طوال أيام الدورة الـ39، التي تنطلق في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من الرابع إلى الـ14 من نوفمبر المقبل، تحت شعار «العالم يقرأ من الشارقة»، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

وتتضمن الإجراءات التي تنسجم مع قرارات دولة الإمارات، توفير بوابات تعقيم، وماسحات حرارية موزعة على جميع مداخل مركز إكسبو، إضافة إلى تعقيم قاعات وأروقة المعرض لمدة خمس ساعات يومياً. وتشارك القيادة العامة لشرطة الشارقة من خلال حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة، التي تأتي منسجمة مع متطلبات الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث على مستوى الدولة، بما ينظّم آلية عمل المعرض في مراحله الثلاث قبل وأثناء وبعد.

وتشمل الإجراءات إلزام المشاركين والزوّار بارتداء الأقنعة، حيث سيتم توفيرها مجاناً أيام المعرض، وتطبيق سياسة التباعد الجسدي، والعمل على التعقيم المستمر، إضافة إلى توزيع ملصقات إرشادية في أرجاء المعرض لتوجيه الزوّار بمسافة الأمان المطلوبة.

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كما تم تخصيص نظام إلكتروني ذكي لإدارة وتنظيم الزيارات للمعرض ودور النشر على أربع فترات خلال اليوم، عبر منح الزوّار (سوار) بألوان مختلفة، تحدد فترة وجودهم في المعرض، بناءً على تسجيلهم عبر الموقع الإلكتروني registration.sibf.com، حيث ستشرف مجموعة من المتطوعين على مراقبة الالتزام بالقواعد والإجراءات الاحترازية المنصوص عليها.

بوابات تعقيم وماسحات حرارية موزعة على جميع المداخل.

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