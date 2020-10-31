الامارات | سكارليت جوهانسون في القفص الذهبي للمرة الثالثة

شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون في القفص الذهبي للمرة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزوجت النجمة الهوليوودية، سكارليت جوهانسون، للمرة الثالثة، وأقامت مع زوجها الممثل كولين جوست، حفل زفاف بحضور محدود في نهاية الأسبوع الفائت.

وأعلنت جوهانسون عن حفل زفافها، من خلال منشور عبر حساب جمعية «ميلز أون ويلز» الخيرية، على شبكة «إنستغرام»، جاء فيه أن الممثلين تزوجا «بحضور عائلتيهما والقريبين منهما، مع التزام التدابير الوقائية الخاصة بجائحة (كوفيد-19)». وتعد جوهانسون إحدى الممثلات الأعلى أجراً في العالم العام الماضي، ومن أبرز أفلامها «بلاك ويدو»، في حين أن جوست هو مؤلف برنامج «ساترداي نايت لايف» التلفزيوني، ونجمه. وقبل جوست، كانت النجمة النيويوركية متزوجة من الممثل الكندي راين رينولدز، والصحافي الفرنسي رومان دورياك.

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